Webtoon : Cinq BD à découvrir sur smartphone cet automne

Et si l'avenir de la B.D se trouvait dans nos smartphones ? C'est en tout cas le pari de l'application Webtoon, qui séduit de plus en plus de lecteurs en France.

Le principe est simple : proposer un large choix d'histoires gratuites, mises à jour chaque semaine avec de nouveaux «épisodes». Courtes, addictives, et populaires, certaines sont suivies par près de 600.000 personnes. CNEWS vous présente les petites pépites de la plate-forme.

Horreur : Killstagram

L'intrigue : La vie de Remi Do est idéale. La beauté, la richesse, des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, et parmi eux... Un dangereux harceleur, prêt à tout pour la tuer.

Idéal si : vous cherchez un webtoon à lire tard le soir, bien caché sous votre couverture. Avec Killstagram, frissons garantis. L'auteur(e) a eu la bonne idée d'exploiter les peurs typiques de l'époque contemporaine : les dérives des réseaux sociaux, et les dangereux stalkers un brin psychopathes. Mais si Killstagram fonctionne autant, c'est grâce à ses dessins. Les «monstres» sont effrayants à souhait, et les décors sombres instaure une ambiance glauque et inquiétante. Si certains retournements de situation peuvent sembler un peu alambiqués, l'histoire se rattrape largement grâce à des classiques de l'horreur, comme des courses-poursuites ou des apparitions soudaines (toujours très efficaces). Le résultat ? Une B.D addictive, qui ravira les froussards autant que les amateurs du genre.

Dans le même esprit : Hell is other people.

Killstagram, par Ryoung, à retrouver ici.

COMÉDIE : SEX, DRUGS & RER

L'intrigue : Après deux longues années de classe préparatoire, Léon emménage à Paris. Problème : il ne connaît personne. Heureusement, Félix, Anissa et Candice s'apprêtent à lui faire découvrir les joies de la capitale...

Idéal si : vous avez aimé «Sex Education» et «Atypical». Sex, drugs & RER est une BD pour jeunes adultes, avec toutes les qualités que ce genre implique : personnages hauts-en-couleur, dialogues percutants, situations cocasses et petite touche d'émotion. L'intrigue se veut volontairement proche du lecteur. Les personnages expérimentent l'amitié, l'amour, ou encore la quête du succès. Vous l'avez compris : si vous cherchez du réalisme, Sex, drugs & RER est un excellent choix. D'autant plus que les protagonistes évoluent tout au long de l'histoire, donnant au lecteur l'impression de voir grandir sous ses yeux une joyeuse petite bande... Qui, honnêtement, aurait pu être la vôtre.

Dans le même esprit : Porte-bonheur.

Sex, drugs & RER, par Natacha Ratto, à retrouver ici.

Romance : Let's Play

L'intrigue : La (très) timide Sam n'a qu'un seul rêve : créer des jeux vidéos. Mais à l'instant où elle dévoile sa première création, elle est aussitôt torpillée par Marshall Law, célèbre critique aux millions d'abonnés sur Internet. Alors que Sam tente de remonter la pente, la vie lui joue un mauvais tour : Marshall emménage dans l'appartement juste à côté du sien...

Idéal si : vous avez la fibre romantique. L'histoire d'amour est le genre star de Webtoon, et Let's Play occupe la première place. Honnêtement, c'est mérité. Bien sûr, Let's Play comporte tous les ingrédients de la romance : des protagonistes très beaux, des triangles amoureux, des situations ultra romantiques, des «coïncidences» que l'on voit arriver à trois kilomètres (il devient son voisin, vraiment ?)... Mais l'atout principal de ce webtoon, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Tous les personnages, même secondaires, ont un arc narratif très poussé. Au-delà de l'amour, leur personnalité permet à l'auteure d'aborder le burn-out, la maladie, l'échec, les phobies sociales... Autant de thèmes qui «parlent» au lecteur et le poussent à s'attacher aux héros. Dernier argument pour vous convaincre : les scènes romantiques sont très maîtrisées, à la fois touchantes et humoristiques. De quoi réveiller la fleur bleue qui sommeille en n'importe qui.

Dans le même esprit : True Beauty.

Let's Play, par Mongie, à retrouver ici.

FANTASTIQUE : Lecteur omniscient

L'intrigue : Kim Dokja mène une vie banale. Pour échapper à la routine, il se plonge dans le Guide du survivant, un roman dont personne n'a jamais lu les 3000 chapitres... sauf lui. Quand l'univers apocalyptique du Guide devient réalité, Dokja n'a pas le choix : il doit survivre. Et il est le seul à savoir comment faire.

Idéal si : vous souhaitez vous plonger dans une grande épopée, avec de multiples rebondissements et un héros prêt à en découdre. Lecteur omniscient tord le cou aux clichés du webtoon : exit les histoires d'amour, ici, place à l'action et à un univers extrêmement riche. Ce dernier est d'ailleurs la principale force de l'histoire. L'auteur(e) montre toute l'étendue de son imagination, que cela concerne les décors, les créatures surnaturelles ou les épreuves à surmonter. Les personnages sont très attachants et apportent une touche d'humour bienvenue. Attention quand même : il faut être attentif, car l'histoire est complexe (pour notre plus grand plaisir).

Dans le même esprit : L'expert de la tour tutoriel.

Lecteur omniscient, par Sleepy-C, à retrouver ici.

DRAME : PHILOPHOBIE

L'intrigue : Contrairement aux autres, Lucile n'a pas peur des araignées ou des serpents, mais de tomber amoureuse. La faute à ses relations antérieures qui l'ont traumatisée. Lorsqu'elle rencontre Adrian, Lucile prend une grande décision : confronter tous ses exs pour aller de l'avant. Au risque d'y laisser quelques plumes.

Idéal si : vous aimez les histoires réalistes. Il est très facile de s'identifier aux personnages de Philophobie, et encore plus de s'y attacher. Les aventures de Lucile sont plaisantes à suivre et apportent une touche d'originalité sur Webtoon. Contrairement à beaucoup de dramas, Philophobie prend le parti de se concentrer d'avantage sur le passé de son héroïne et sur la manière dont il l'affecte aujourd'hui, plutôt que sur le présent.

Et ça fonctionne. Difficile de ne pas être touché par le processus de guérison de Lucile : l'auteure dépeint ses sentiments avec justesse et livre des analyses réfléchies de ses relations passées (on parie d'ailleurs que vous allez vous reconnaître dans certaines). Ajoutez à cela de jolis dessins aux tons pastel et au parfum de nostalgie, et vous obtenez le cocktail parfait pour une bonne introspection.

Dans le même esprit : Because I Can't Love You.

Philophobie, par Goupeline, à retrouver ici.