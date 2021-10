Astérix : un scénario inachevé de Goscinny retrouvé par sa fille

Une ébauche de scénario d’Astérix, signé René Goscinny, a été retrouvée par sa fille Anne Goscinny dans des archives familiales.

Réalisée par René Goscinny avant sa mort en 1977, cette histoire non achevée porte le titre d’ «Astérix au cirque» a révélé la fille du scénariste ce week-end au journal allemand Der Spiegel. Elle aurait dû sortir après l’album «Astérix chez les Belges».

Ce récit compte vingt pages, «une moitié d’histoire» a expliqué l’héritière du scénariste, qui avoue y « penser souvent ».

Une future publication ?

A quand alors une nouvelle histoire du plus célèbre gaulois signé Goscinny ? Une entreprise « très compliquée » selon sa fille, qui explique : «De très nombreuses personnes devraient s'asseoir autour de la table, se plonger dans l'histoire et retrouver sa voix». Et de poursuivre «c'est comme une peinture de Goya qui aurait un trou».

Elle n’exclut toutefois pas complètent l’idée. « Mais un jour nous essaierons, ce serait une aventure extraordinaire » conclut-elle alors même que le 39e et nouveau volet «Astérix et le griffon» sortira jeudi 21 octobre. Il est signé Jean-Yves Ferri et dessiné par Didier Conrad, comme les quatre précédents.