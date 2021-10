The Expendables : Stallone fait ses adieux à la franchise et passe le relais à Jason Statham

Après avoir dit adieu aux personnages cultes qui ont fait sa carrière, Rocky et Rambo, Sylvester Stallone en fait désormais de même avec Barney Ross, l'incontournable mercenaire qu'il incarne dans The Expendables.

Bien qu'il soit en forme, à 75 ans, Sylvester Stallone estime qu'«il est temps de passer à autre chose», a-t-il déclaré sur Instagram, lors du dernier jour de tournage de The Expendables 4, qui doit sortir l'année prochaine au cinéma.

«Ils viennent de mettre en boîte une cascade vraiment réussie et il est temps pour moi de passer à autre chose», confie «Sly» ému, dans cette vidéo sur instagram.

«C'est mon dernier jour, alors j'en profite mais c'est toujours doux-amer quand c'est quelque chose auquel tu as été tellement attaché... cela fait douze ans mais je suis prêt à passer le relais à Jason et à le mettre entre ses mains expertes. Il est génial de pouvoir produire des films qui sont des divertissements mais qui ont aussi un message. Ce que j'essaie de transmettre avec mes succès, c'est le contact humain. Pas tant l'action, l'action est évidente, mais le contact avec les spectateurs qui peuvent s'identifier avec les personnages, qu'importe la mission au programme.»

Le nouveau film se concentrera essentiellement sur Lee Christmas (incarné par Jason Statham) qui va reprendre en main les Expendables. Ceci explique pourquoi Stallone a d'abord présenté cette suite comme un spin-off consacré à Lee Christmas.

D'autres projets prévus

S'il dit adieu à ce personnage qu'il aimait tant, l'acteur ne va malgré tout pas s'arrêter là, pour le plus grand plaisir de ses admirateurs. Il sera en effet à l'affiche de The Samaritan, en août 2022, avant d'enchaîner avec le tournage de Little America, une dystopie dans laquelle la Chine possède les États-Unis d'Amérique. Sylvester Stallone aura pour mission, dans ce film, de sauver la fille d'un milliardaire enfermée dans un ghetto.