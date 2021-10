Ryan Reynolds veut souffler et annonce un «petit congé sabbatique»

Juste une pause. Alors que l’acteur Ryan Reynolds vient de terminer le tournage de « Spirited », il annonce vouloir prendre une année sabbatique.

L’acteur de 44 ans souhaite lever le pied, après le tournage de cette adaptation musicale d’« Un chant de Noël », célèbre conte de Charles Dickens où il a multiplié les défis, comme il l’explique sur son compte Instagram alors que le clap de fin vient de tomber.

« C’est dans la boîte pour moi », a ainsi partagé l’acteur, avant de revenir sur le tournage aussi difficile qu’enrichissant de ce film. « Je ne suis pas sûr que j'aurais été prêt à dire oui à un film aussi difficile il y a même trois ans. Chanter, danser et jouer dans le bac à sable avec Will Ferrell m’a permis de réaliser de nombreux rêves », note le comédien, avant d’ajouter « Le moment idéal pour un petit congé sabbatique ».

Une pause pour mieux repartir

S'il explique que l'équipe du film va lui manquer, il pourrait bien avoir envie de reprendre son souffle avant d’enchaîner les tournages. Il faut dire que l’agenda de l’époux de Blake Lively est déjà bien chargé pour les années à venir.

Ryan Reynolds est en effet annoncé dans pas moins de dix films entre 2022 et 2025. Certains ont déjà été tournés comme « The Adam Project » de Shawn Levy (La nuit au musée), mais d’autres attendent d’être lancés et pourraient bien occuper l’acteur dans les prochaines années. Parmi eux : « Free Guy 2 », la suite de « Free Guy », mais aussi « Everyday parenting tips » de Paul King, « Deadpool 3 » ou encore « Clue », une nouvelle adaptation du célèbre jeu Cluedo réalisée par James Bobin, tous prévus en 2023. De quoi bien l'occuper.