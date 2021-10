Kanye West a officiellement changé de nom

Le rappeur de 44 ans ne s’appelle plus Kanye Omari West. L'Américain a officiellement changé de nom.

Kanye West semble vouloir tirer un trait sur son passé. Alors que l’artiste est en instance de divorce avec Kim Kardashian, il fait peau neuve et change de nom. Le rappeur est désormais connu pour l’état civil américain sous le nom de Ye, son surnom de longue date.

Invoquant « des motifs personnels », l’artiste avait déposé, fin août, une requête demandant à être baptisé « Ye », sans nom de famille, ni deuxième prénom. La justice californienne a donné son feu vert, hier lundi 18 octobre, et l'artiste abandonne donc son prénom et son patronyme.

Pour mémoire, la star, qui souffre de bipolarité, avait déjà annoncé en septembre 2018 qu'il changeait son nom de scène, laissant tomber Kanye West au profit de Ye.

the being formally known as Kanye West





I am YE

— ye (@kanyewest) September 29, 2018