Angèle de retour avec un single avant le nouvel album

Trois ans après le succès phénoménal de son album «Brol», Angèle s’apprêterait à sortir un nouveau single ce jeudi, premier extrait d’un album à paraître le 10 décembre.

Dans son article paru lundi, le site Pure Charts précisait que ce premier extrait s'intitulerait « Bruxelles, je t’aime », mais la chanteuse a démenti une partie de cette information ce mardi dans une publication Instagram, précisant que ce n’était pas le bon titre mais « pas loin ».

Lundi, Angèle avait déjà posté quelques indices sur son compte Instagram avec une photo d'elle tenant une tasse « I Love Bruxelles », ou encore un message laissant espérer des nouvelles réjouissantes à venir prochainement, « J’pense que la semaine qui vient là, ça va être cool », avait-elle écrit.

Il y a quelques jours, l'artiste avait aussi fêté le succès de «Brol » - d’où sont notamment extraits les tubes Tout oublier, Balance ton quoi ou encore Oui ou non - qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires en France. « J'en reviens pas. Jamais, jamais, jamais je n'aurais pensé que ce petit album composé dans ma chambre d'ado me ferait vivre tant d'aventures. Je ne sais pas comment vous remercier, et comment remercier l'équipe qui a travaillé sur cet album. DOUBLE DIAMANT PUNAISE MERCI !!!!!!!!!!!!! », avait-elle posté sur son compte Instagram. Son prochain album fera-t-il aussi bien ? C'est ce qu'on lui souhaite.