Céline Dion souffrante : la chanteuse contrainte d’annuler des dates de concert

Céline Dion a annoncé ce mardi qu'elle avait été contrainte d'annuler les dates de ses concerts prévus à Las Vegas pour raisons médicales.

La chanteuse de 53 ans devait entamer une nouvelle résidence de spectacles sur la toute nouvelle scène du Resorts World Theatre en novembre.

«J’ai le cœur brisé par cette situation. Mon équipe et moi travaillons sur notre nouveau spectacle depuis 8 mois et ne pas pouvoir monter sur scène en novembre m’attriste au-delà des mots. Mes partenaires du Resorts World Las Vegas et de AEG ont travaillé sans relâche afin de préparer ce tout nouveau théâtre à la fine pointe de la technologie, et il est absolument splendide. Je me sens terriblement mal de les laisser tomber, et je suis particulièrement désolée de décevoir tous les fans qui avaient prévu de venir à Las Vegas. Maintenant, je dois me concentrer sur ma santé pour vite aller mieux… Je veux m’en sortir le plus rapidement possible», a écrit Céline Dion sur Instagram, sans toutefois préciser les problèmes de santé qui l’affectent.

«Variety» croit cependant savoir que la vedette de la chanson québécoise souffrirait de «spasmes musculaires persistants qui l'empêchent de performer». Des douleurs qui «lui interdisent de participer aux répétitions en cours du nouveau spectacle», précise le magazine américain.

Les représentations devaient avoir lieu au théâtre du Resorts World du 5 au 20 novembre et du 19 janvier au 5 février. Les titulaires de billets peuvent en demander le remboursement auprès des points de vente autorisés.