Cinéma : «Illusions perdues», «Venom : Let There Be Carnage», «Tout nous sourit»... ces 3 films à voir ce mercredi

«Illusions perdues», «Venom : Let There Be Carnage», «Tout nous sourit»... Voici trois longs-métrages à découvrir au cinéma ce mercredi 20 octobre.

Illusions perdues

Une comédie humaine d’un profond réalisme. Épris de littérature, l’ambitieux Lucien de Rubempré quitte sa province et sa belle Louise de Bargeton qu’il aime en secret pour rejoindre Paris dans l’espoir de faire carrière dans le journalisme. Guidé par Etienne Lousteau, son mentor, et croisant le chemin du redoutable Raoul Nathan, ce jeune passionné connaîtra gloire et désenchantement dans un monde où les faux-semblants, la trahison et les mensonges cohabitent avec les exigences de la presse, de la politique et du spectacle.

Après Marc Dugain et son Eugénie Grandet sorti le mois dernier, c’est au tour de Xavier Giannoli d’adapter librement une œuvre d’Honoré de Balzac, Illusions Perdues, en s’attardant sur la deuxième partie du roman Un Grand homme de Province à Paris. «Balzac avait compris que l'argent serait le nouveau code. Il a décrit la matrice du monde moderne dans laquelle on se trouve toujours», a expliqué le réalisateur lors de la Mostra de Venise. Un film en costumes magistralement interprété par Benjamin Voisin (nommé aux César pour sa performance dans Eté 85 de François Ozon), Vincent Lacoste, Cécile de France, Xavier Dolan et Gérard Depardieu.

Venom : Let There Be Carnage

Un méchant nommé Carnage. Dans cette suite de Venom qui avait connu un succès en salles il y a trois ans, malgré des critiques parfois peu élogieuses, Woody Harrelson incarne le symbiote de Marvel, l’ennemi de l’univers de Spider-Man, qui a pris les traits du tueur en série Cletus Kasady. Cet extraterrestre aux supers pouvoirs sera traqué par un journaliste d’investigation aux capacités hors du commun joué par Tom Hardy. Le Britannique pressenti par ailleurs pour incarner le prochain James Bond, reprend son rôle et a également signé pour la première fois une partie du scénario, tout en étant producteur.

Si Venom est «comme un quarterback ou un joueur de rugby au physique néanderthalien, explique le cinéaste Andy Serkis, Carnage est un métamorphe, asymétrique, avec des tentacules plus fins (qui) peuvent se transformer en armes de différentes manières». Un face-à-face entre deux forces de la nature qui promet des scènes d’action et d’affrontement. Retardé à de nombreuses reprises en raison de la crise sanitaire, Venom : Let There Be Carnage a battu un record au box-office américain, enregistrant plus de 90 millions de dollars lors de sa sortie.

Tout nous sourit

Primé à la 23e édition du Festival de l’Alpe d’Huez, Tout nous sourit qui a valu aux excellents Elsa Zylberstein et Stéphane de Groodt les deux prix d’interprétation, met en scène un couple de bourgeois flirtant avec les limites de l’infidélité. Audrey et Jérôme semblent couler des jours heureux entre dîners entre amis, les moments en famille avec leurs trois enfants, et une activité professionnelle qui les passionne.

Jusqu’à ce week-end où ils se retrouvent malgré eux et sans le savoir dans leur maison de campagne avec leurs amants respectifs. Chacun va devoir jongler pour garder la face, tout en esquivant les tacles et les surprises de leurs proches. Une comédie vaudevillesque aux répliques hilarantes qui tend peu à peu vers le drame et fait passer le spectateur du rire aux larmes.