«Astérix et le Griffon» : on a lu le nouvel album des aventures du petit gaulois

C'est l'événement BD de cette fin d'année. Toujours imaginé par le fameux tandem Jean-Yves Ferri et Didier Conrad, le 39e album des aventures d'Astérix et Obélix, intitulé «Astérix et le Griffon» (ad. Albert-René), paraît ce jeudi 21 octobre dans le monde entier.

Dans ce nouvel opus, que CNEWS a pu lire en avant-première, les deux irréductibles Gaulois quittent leur village d'Armorique pour l’Est.

Écharpe autour du coup et à bord de leur traineau, ils partent à la rencontre des Sarmates, un peuple nomade mal connu de l'Antiquité, qui a vécu dans le Barbaricum, un territoire empreint d’un certain flou géographique, situé entre la Russie, la Mongolie, et le Kazakhstan.

©Albert René

A la poursuite d’un griffon

Le petit guerrier et son inséparable ami Obélix, accompagnés du druide Panoramix, prennent part à ce long voyage après que ce dernier a reçu un appel à l’aide télépathique d’un vieil ami chaman prénommé Cékankondine.

Une fois sur place, nos héros, plongés dans un décor enneigé où ils perdent leurs repères, vont tout faire pour contrecarrer le plan d’une armée romaine. Sur ordre de César, celle-ci est partie en expédition dans la région afin de capturer une bête mi-aigle mi-lion : le griffon.

Sauf que cet animal fantastique est le totem des Sarmates, une communauté plutôt semblable aux Gaulois finalement, même si elle fonctionne sur un mode matriarcal. Au sein de ce village, la guerre est une affaire de femmes, et les hommes, se plaignent-elles, sont trop bavards.

Des nouveaux «méchants»

Pour mener à bien cette mission, les auteurs ont imaginé un trio romain haut en couleurs, assez éloigné des légionnaires habituellement terrorisés.

©Albert René

Le célèbre gaulois au casque ailé et son fidèle compagnon ont notamment affaire à Dansonjus, le centurion en chef, qui méprise le barbare, mais ne voit pas que l’ignorance est dans son camp.

Il y a également Jolicursus, un gladiateur spécialisé dans le combat avec les animaux, un personnage très charismatique doté d’une imposante musculature, et enfin un géographe, la tête pensante de cette épopée, prénommé Terinconus.

Ce dernier étudie «la carte et le territoire», et emprunte ses traits physiques à l’écrivain Michel Houellebecq, comme le veut la tradition des caricatures. En sachant que d’autres célébrités font également partie de l’aventure…Mais on ne veut pas gâcher la surprise.

La conquête de l’Est

Même si l’action se situe au milieu des conifères et dans un froid glacial, qui prive d’ailleurs la fameuse potion de ses vertus magiques, «Astérix et le Griffon» s’apparente à un véritable Eastern, un Western à l’envers.

Tous les codes classiques de ce genre sont en effet présents : la course poursuite effrénée, les bagarres, les étendues sauvages, des gentils qui aident des innocents… De nombreuses cases mettent également en scène des chevaux, qui sont à l’origine de quelques bons gags.

un idéfix indomptable

On pense par exemple à Obélix qui, peinant à les monter, pense qu’il ira plus vite en inversant les rôles.

©Albert René

Quant à son petit chien Idéfix, qui aboie de désespoir à la vue d’un arbre abattu, il va sympathiser avec les loups et retrouver ses instincts sauvages, au grand dam d’Obélix.

Comme un père avec son fils, le livreur de menhirs s’inquiète de ses nouvelles fréquentations et de le voir voler de ses propres ailes. Mais il reviendra encore plus fort.

La lecture est aussi rythmée par quelques clins d’oeil à la pandémie, comme ce personnage, qui répond au doux nom de…Klorokine, ou ces légionnaires qui ont hâte de se déconfiner.

3 mois de travail en plus

Aussi savoureux que dépaysant, ce 39e album, qui a nécessité 3 mois de travail en plus que les précédents, réunit tous les ingrédients qui font depuis plus de 60 ans le succès d'Astérix.

A noter qu'il s’agit du premier album à paraître depuis la mort du dessinateur Albert Uderzo. Le dessinateur «n'avait pu vraiment connaître que les prémices du scénario et les premiers crayonnages», a expliqué sa fille Sylvie Uderzo, dans une lettre lu par Anne, la fille de René Goscinny, lors d'une conférence de presse de présentation.

«Astérix et le Griffon», Jean-Yves Ferri et Didier Conrad, éd. Albert René, 9,99 euros.