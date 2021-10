Pierre Niney envoie une surprise à Thomas Pesquet

Après «Kaamelott premier volet » d’Alexandre Astier, Thomas Pesquet va pouvoir s’offrir une nouvelle séance de cinéma depuis la station spatiale internationale.

C’est ce qu’a annoncé Pierre Niney sur son compte Twitter : «Boîte noire est 1er du box-office … dans l’espace !!! A la demande des équipes de l’ISS nous avons envoyé le film à bord ! J’espère que ça vous plaira» a posté l’acteur avant d’interpeller l’équipe d’astronautes. «(PS: Avez vous une boîte noire à bord là-haut ? )».

(PS: Avez vous une boîte noire à bord là-haut ?) pic.twitter.com/VLfnENCmA4 — Pierre Niney (@pierreniney) October 20, 2021

Il y a quelques jours, Pierre Niney avait teasé l'événement sous la forme d’une devinette. «Breaking News : Le français le plus haut placé nous a demandé à voir Boîte noire» s'était amusé l'interprète de Mathieu Vasseur, qui dans le long métrage de Yann Gozlan campe un enquêteur de l'aviation civile investiguant sur le crash du vol Paris-Dubaï. Et d'ajouter : «Nous venons donc d’envoyer le film à » laissant trois possibilités «L'Elysée», «Julien Lepers» et «dans l'espace». Thomas Pesquet a donc tiré le ticket gagnant.

Et de deux pour Thomas Pesquet

Décidemment le cinéma s'invite sans cesse dans l'ISS ces derniers temps. Début octobre l'équipage avait accueilli le réalisateur Klim Chipenko, et l'actrice russe Ioulia Peressild, durant trois semaines à l'occasion du premier tournage dans l'espace.

Sans compter qu'en juillet dernier, l'astronaute français en grand fan de Kaamelott avait pu découvrir, comme tous les terriens, les aventures cinématographiques du Royaume de Logres. A l'époque, Alexandre Astier avait expliqué que la Nasa devait visionner le film avant que ce dernier ne soit envoyé dans l'espace.