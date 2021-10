ABBA dévoile son nouveau single «Just a Notion»

Ce vendredi 22 octobre, le mythique groupe suédois ABBA a dévoilé son nouveau single intitulé «Just a Notion», en attendant le prochain album, dont la sortie est prévue pour le 5 novembre.

Et c’est la veille qu'ABBA a teasé ses fans, avec une annonce partagée à travers leur compte Twitter. «Les fans ont parlé ! Après de nombreuses demandes, ABBA sortira officiellement le single «Just a Notion» à minuit», peut-on ainsi lire. Il s’agit du troisième extrait du nouvel album du groupe, qui s’appellera «Voyage».

The fans have spoken! After many requests, ABBA will officially release the single 'Just A Notion' at midnight. The song will also be a part of their upcoming album 'Voyage' out nov. 5.#ABBA #JustANotion — ABBA (@ABBA) October 21, 2021

«Just a Notion» est un titre que les quatre suédois qualifient de «ridiculement heureux». Emporté dès les premières notes de piano, l’instrumental reste fidèle à leur pop disco qui fait toujours danser. Et avec ce son énergique, ABBA espère que ce morceau «réconfortera en ces temps sombres».

Une nouvelle version

Cependant, il faut savoir que «Just a Notion» ne date pas d’aujourd’hui puisqu’en réalité, il a été enregistré en 1978, lorsque le groupe travaillait alors sur le projet «Voulez-vous», paru un an après. D’ailleurs, dans le coffret de «Thank You For The Music», datant de 1994, les plus grands fans ont certainement déjà pu entendre l’extrait de 90 secondes, qui s’y trouvait également.

Aujourd’hui, «Just a Notion» a été dépoussiéré, et pour cette nouvelle version, «Benny a enregistré une piste d’accompagnement différente à laquelle des tambours et des guitares ont été ajoutés», explique ABBA, avant de compléter en expliquant bien que «toutes les parties vocales proviennent des pistes originales de 1978».

ABBA releases a treasure from the past. 'Just A Notion' was first recorded way back in 1978 but never released – until now. https://t.co/mbuzOvq9Uj#ABBA#JustANotion pic.twitter.com/4r3Rn0DhQt — ABBA (@ABBA) October 22, 2021

«D’une certaine manière, cela montre bien ce que nous prévoyons de faire avec ABBA Voyage en 2022 : nous aurons un groupe qui jouera en direct, mais toutes les voix seront issues d’anciens enregistrements», révèle ainsi les musiciens suédois.

Pour rappel, ABBA avait annoncé le mois dernier son retour après 40 ans d’absence. Pour cette occasion, Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid, les quatre artistes qui composent le groupe, se produiront le 27 mai prochain lors d’un concert révolutionnaire où ils apparaitront sous forme d’avatars numériques dans leur propre «ABBA Arena», construite spécialement pour eux, au Queen Elizabeth Olympic Park de Londres.