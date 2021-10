Lana Del Rey est déjà de retour avec un nouvel album intitulé «Blue Banister»

Il aura fallu seulement sept mois pour que Lana Del Rey dévoile un nouveau projet, qui fait suite à «Chemtrails Over The Country Club». Avec «Blue Banisters», la chanteuse s’offre ainsi le huitième opus de sa carrière.

Les fans de Lana Del Rey seront certainement ravis de découvrir qu’elle leur a concocté un album composé de quinze titres originaux. Et pour les réaliser, elle s’est entourée des meilleurs puisqu’on retrouve plusieurs grands noms de la production, tels que Rick Nowels sur le titre «Cherry Blossom», qui a déjà collaboré avec Madonna et Dido, ou encore Mike Dean sur «Wildflower Wildfire, connu pour être l’un des pionniers du mouvement rap Dirty South dans le Sud des États-Unis dans les années 1990, et pour avoir travaillé notamment avec The Weeknd et Kanye West.

Barrie James O’Neil est également de retour, après avoir déjà œuvré avec Lana Del Rey sur son ancien album «Ultraviolence». Cette fois-ci, il a participé aux nouveaux titres «Nectar of the Gods», «Leaving Legend» et «Cherry Blossom».

Concocté durant le confinement, avec «Blue Banisters», Lana Del Rey se confie sur sa vie privée et sentimentale. Elle continue d’explorer les profondeurs des mélodies vaporeuses, sans oublier cette douce mélancolie qui ne la quitte jamais, comme sur le morceau «Arcadia».

D’ailleurs celui-ci qui est composé en partie par la chanteuse, compte aussi Drew Erickson, qui se cache derrière quelques productions de The Killers et Florence + The Machine.

Pour accompagner ce joli projet, la chanteuse de 36 ans offre à son public un clip exclusif du titre «Blue Banisters» qui, lui, était sorti en mai dernier. C’est le second clip vidéo de ce nouvel album, le premier n’est autre que celui «d’Arcadia».