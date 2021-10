Quand l’horreur devient réelle : après le tir fatal d'Alec Baldwin, retour sur 20 accidents mortels survenus sur les plateaux

Alors qu’une directrice de la photographie a trouvé la mort ce jeudi après que l’acteur Alec Baldwin a tiré avec une arme censée être chargée avec des balles à blanc pour les besoins d’un film, retour sur quelques-uns des plus tragiques accidents survenus sur les plateaux.

Tir fatal, explosion, ou encore crash… En termes d’horreur, la réalité des équipes de tournage dépasse parfois celle de la fiction.

Cover Up

L’acteur Jon-Erik Hexum est décédé sur le tournage de la série télévisée Cover Up en 1984 après s’être accidentellement tiré une balle en jouant avec un pistolet entre les prises, sans se rendre compte qu'il était chargé.

The Crow

L’acteur Brandon Lee est lui aussi mort d'un coup de feu accidentel, le 31 mars 1993. Il avait reçu la balle en plein ventre. Comme dans le cas d'Alec Baldwin, l'arme utilisée pour tirer durant la scène n'était censée contenir que des balles à blanc, et faire exploser un dispositif installé sur son ventre. Mais le truquage avait mal fonctionné et Brandon Lee, grièvement blessé, était mort malgré une intervention chirurgicale d'urgence.

Expandables 2

Le cascadeur Ken Lui a été tué en octobre 2011 alors qu'il se produisait dans un canot pneumatique sur le barrage d'Ognyanovo, en Bulgarie. Le natif de Pékin, 26 ans, n'a pas survécu après avoir été blessé par l’explosion d’un véhicule, celui du personnage de Sylvester Stallone dont la doublure avait elle aussi été blessée au cours de cet incident.

The Twilight Zone : The Movie

En 1983, lors du tournage du film La Quatrième Dimension par John Landis, l’acteur Vic Morrow, ainsi que deux enfants de 6 et 7 ans, ont perdu la vie dans un accident d’hélicoptère. Le pilote avait perdu le contrôle de l’engin probablement après les dégâts réalisés par un débris d'effets pyrotechniques au sol sur le rotor. L’hélicoptère est alors venu s’écraser sur l’une des petites filles, que l’acteur avait lâchée sous l’effet du souffle. Ce dernier et l’autre enfant ont ensuite été décapités par une pale de l’appareil.

The Walking Dead

Après une chute de 6 mètres sur le tournage de la 8e saison de The Walking Dead, le cascadeur John Bernecker est décédé des suites de ses blessures à l’hôpital.

Taxi 2

Lors du tournage de la dernière séquence du film, le cameraman Alain Dutartre avait été frappé de plein fouet par un véhicule. Il décèdera à l’hôpital. Blessé aussi durant l’accident, son assistant Jean-Michel Bar aura quant à lui les deux jambes fracturées.

Top Gun

Le pilote de voltige Art Scholl est décédé lors du tournage de Top Gun. Il a perdu le contrôle de son appareil en effectuant une vrille à dos plat alors qu’il survolait le Pacifique. Ni l’avion, ni le corps du pilote n’avaient été retrouvés. Le film lui avait été dédié.

The Dark Knight : le Chevalier noir

Ce film réalisé en 2008 n’est pas seulement le dernier de l’acteur Heath Ledger. Le responsable des effets spéciaux Conway Wickliffe est décédé après s’être écrasé contre un arbre alors qu’il était au volant de la Batmobile.

Resident Evil : Chapitre final

Quelques mois après l’accident de moto d’une cascadeuse qui s’en était sortie défigurée et amputée d’un bras, Ricardo Cornelius, un technicien ,a lui trouvé la mort, écrasé par la chute d’un Hummer tombé d’une plate-forme.

Le Retour des Mousquetaires

L’acteur Roy Kinnear est décédé en 1989 d’une crise cardiaque le lendemain d’une chute à cheval qui lui avait fracturé le bassin.

G.I Jo : Conspiration

Le technicien Mike Huber est décédé en 2011 des suites de ses blessures occasionnée par une mauvaise manipulation d’un charriot élévateur qui s'est écrasé sur lui.

xXx

Un cascadeur s'est mortellement blessé en 2002 après avoir percuté un pont de la capitale tchèque lors des prises de vue d'une séquence de parapente.

Deadpool 2

En 2017, Joi 'SJ' Harris tournait une cascade à Vancouver, lorsqu'elle a perdu le contrôle de sa moto et s'est écrasée sur une vitre. Elle ne portait pas de casque car le personnage qu’elle doublait n’en portait pas.

L’arche de Noé

Pour les besoins de ce film réalisé en 1928 par Michael Curtiz, trois figurants ont été retrouvés morts noyés lors du tournage d’une scène de foule prise par les eaux.

Shark !

En 1969, le cascadeur Jose Marco a été tué par un requin supposé avoir été endormi pour les besoins du tournage. La scène avait été gardée dans le film au grand dam du réalisateur Samuel Fuller.

Un vampire à Brooklyn

Sur le tournage du film Un vampire à Brooklyn en 1995, la cascadeuse Sonja Davis, qui doublait l’actrice Angela Bassett, est décédée des suites d’une chute de 13 mètres.

The Warrens of Virginia

L’actrice Martha Mansfield a perdu la vie en 1923 après qu’un membre du tournage a lancé une allumette près de sa robe qui s’est embrasée. Elle est décédée moins de vingt-quatre heures plus tard dans un hôpital de San Antonio.

Le souffle de la tempête (Comes a Horseman)

Jim Sheppard est décédé en 1978 alors qu’il doublait l'acteur Jason Robards dans le western Comes a Horseman, avec James Caan et Jane Fonda. L'homme de 40 ans filmait une scène dans laquelle il devait être traîné par un cheval. Ce dernier a malencontreusement dévié sa trajectoire et le cascadeur est mort après avoir heurté de plein fouet un poteau qui se trouvait sur son chemin. La scène a d'ailleurs été conservée dans le film, coupée juste avant l'impact.

Les anges de l’enfer

Trois pilotes et un mécanicien sont tous morts lors de différents accidents sur le tournage de ce film tourné en 1930 et considéré comme l'un des tout premiers films d'action du cinéma parlant. Le réalisateur, Howard Hughes, fut lui-même grièvement blessé après avoir perdu le contrôle de son appareil.

Le conquérant

Ce film, signé lui aussi Howard Hugues, a été marqué par la contamination de nombreux acteurs et techniciens en raison de la proximité d'un site d'essais nucléaire de l'armée américaine. Dans les trente ans qui ont suivi, 91 des 220 personnes présentes sur le tournage ont contracté un cancer à la suite du projet, dont John Wayne, décédé d'un cancer en 1979.