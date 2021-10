Un nouveau titre de Beyoncé dévoilé dans le trailer d'un film

L’extrait d’un nouveau titre de la chanteuse Beyoncé a été dévoilé, ce jeudi 21 octobre, dans le trailer du film de Reinaldo Marcus Green, «King Richard», biopic dédié à Richard Williams, père et entraîneur des deux championnes de tennis Venus et Serena Williams.

Le morceau interprété par la star de 40 ans, dont le dernier disque en solo, «Lemonade», remonte à 2016, est baptisé «Be Alive».

«C’est si bon d’être en vie / C’est pourquoi je vis ma vie avec fierté. Savez-vous à quel point nous sommes fiers ? / À quel point devons-nous essayer ?», chante notamment Beyoncé, accompagnée d’un orchestre.

Dans ce biopic, qui sortira le 19 novembre prochain sur HBO Max, Richard Williams est campé par l’acteur Will Smith. Quant aux rôles de Venus et de sa sœur Serena, le réalisateur les a confiés respectivement à Saniyya Sidney et Demi Singleton.

I’m SO excited for you to watch the new trailer for #KingRichard starring Will Smith and featuring the song “Be Alive” by @Beyonce. It’s in theaters and streaming exclusively on @HBOMax November 19. pic.twitter.com/pILYvbJsbw

— Serena Williams (@serenawilliams) October 21, 2021