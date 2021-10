Affaire Alec Baldwin : les premiers mots du réalisateur Joel Souza depuis sa sortie de l'hôpital

Dans un communiqué publié par le site américain Deadline, le réalisateur Joel Souza s’est exprimé pour la première fois depuis sa sortie de l’hôpital après avoir été gravement touché à l’épaule.

Ses premiers mots sont dirigés à l’attention d’Halyne Hutchins, la cheffe de la photographie âgée de 42 ans, mortellement touché par les tirs de l’arme utilisé par le comédien Alec Baldwin sur le tournage du western Rust, le 21 octobre dernier, au Nouveau-Mexique.

«Je suis bouleversé par la perte de mon amie et collègue. Elle était gentille, dynamique, incroyablement talentueuse, s'est toujours battue et me poussais toujours à être meilleur (...) Mes pensées vont à sa famille en ces moments les plus difficiles. Je suis touché et reconnaissant du déferlement d'affection que nous avons reçue de notre communauté cinématographique, des habitants de Santa Fe et des centaines d'étrangers qui nous ont tendu la main… Cela va certainement m’aider pendant ma convalescence», écrit le réalisateur qui a quitté l’hôpital vendredi dernier.

Après le terrible incident, qui fait désormais l’objet d’une enquête, Alec Baldwin s’était lui aussi exprimé via son compte Twitter afin de partager sa peine et présenter ses condoléances à la famille d’Halyna Hutchins. «Il n’y a pas de mots pour faire part de mon choc et de ma tristesse quant à ce tragique accident qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une femme, une mère et notre collègue profondément admirée. Je coopère pleinement à l’enquête de police pour déterminer comment cette tragédie a pu arriver et je suis en contact avec son mari pour le soutenir lui et sa famille», avait écrit le comédien.