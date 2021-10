Claude Cahun : Qui était l'écrivaine et photographe à qui Google rend hommage aujourd'hui ?

Ce lundi 25 octobre, Google rend hommage à l’artiste française Claude Cahun. Mais qui était cette femme dont le visage défile en noir et blanc, tantôt représentée le crâne rasé ou les cheveux courts, deux cœurs sur les joues. Des dessins qui offrent des reproductions de son travail de photographe engagée et ouvertement non genrée.

Né en le 25 octobre 1894 à Nantes, sous le nom de Lucy Schowb, Claude Cahun est une écrivaine, photographe et résistante notamment connue pour ses autoportraits qui remettent en question les normes de genre et de sexualité au début du 20e siècle.

Née dans une famille bourgeoise juive, son enfance est marquée par l’antisémitisme auquel la jeune fille est confrontée alors qu’elle étudie au lycée pour fille de Nantes. C’est dans cet établissement qu’elle rencontrera sa future compagne Suzanne Malherbe, artiste visuelle, également connue sous le nom de Claude Moore.

Avec cette dernière et après plusieurs années d'une relation cachée, les deux femmes quittent Nantes pour Paris en 1919. Ensemble, elles se lient au mouvement surréaliste et côtoient notamment André Breton. Elles adhèrent également à l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires.

Militante et résistante

Peu adepte des étiquettes, Claude Cahun, un prénom épicène volontairement masculin et féminin qu'elle a elle-même choisi, questionne ainsi dans ses principaux travaux la notion d'identité. Dans son autobiographie «Aveux non avenus» sorti en 1930, elle se déclare avant l'heure non binaire. Ses autoportraits la mettent ainsi en scène la tête rasée et habillée en homme. Des photographies largement relayées aujourd'hui sur Twitter.

Happy 127th birthday Claude Cahun an absolute legend as a very important activist in LGBTIQ+ history. pic.twitter.com/sKSLJ3AxNl — Cheyenne (@_Shane_Chan_) October 24, 2021

Claude Cahun se photographie tantôt avec les cheveux longs, courts, rasés ou teints - entre féminité outrancière et masculinité affirmée. «Masculin? Féminin? Mais ça dépend des cas. Neutre est le seul genre qui me convienne toujours.» écrit-elle en 1930. https://t.co/kjvuQFTFaB pic.twitter.com/ITXePHagCB — Vondiesel (@rvondiesel) October 25, 2021

Militante, elle participe également avec sa compagne à la rédaction des revues «Inversions», créée en 1924, et «Amitié» l'année suivante où elles se battent pour les droits des homosexuels.

Confrontée à la grande histoire, elle s'oppose également à l'Allemagne nazie. Alors que dès 1940, l'île anglo-normande de Jersey est occupée par l’armée allemande, Claude Cahun et sa compagne, qui y ont élu domicile quelques années plus tôt, rentrent alors dans la résistance. Elles sont toutes deux arrêtées en juillet 1944, avant d'être libérées en 1945. Claude Cahun décède près de dix ans plus tard en 1954.

Devenue aujourd'hui une icône de la communauté LGBT, elle est enterrée à Jersey au côté de Suzanne Malherbe, décédée en 1972.