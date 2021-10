Ryan Gosling va jouer Ken dans un film Barbie

Ryan Gosling va incarner Ken dans un film sur Barbie, a annoncé le magazine spécialisé Deadline.

Le mari d’Eva Mendes vient de donner son accord pour prêter ses traits à la poupée au côté de Margot Robbie, tête d'affiche du film qu'elle co-produit avec son époux, Tom Ackerley.

Le long-métrage, inspiré de l’univers de la mythique poupée Marvel, vient donc officiellement de trouver ses rôles principaux. Margot Robbie n’a pas caché sa fierté en déclarant : « Barbie promeut la confiance en soit, la curiosité et l’échange. Elle a permis à des enfants de s’imaginer dans des rôles inspirants, que ce soit celui d’une princesse ou d’un président. Je suis honorée d’incarner ce rôle et de produire ce film qui influencera de manière positive les enfants et le public du monde entier ».

Aller à l'encontre des clichés

L’actrice est d’autant plus enthousiaste que le scénario du film devrait s’affranchir des clichés longtemps véhiculés par la poupée mannequin en prenant une dimension féministe.

«C’est vrai que c’est un film qui vient avec un héritage très lourd, avait-elle concédé dans une interview pour Vogue. Il y a beaucoup de connexions, à la fois controversées et nostalgiques. Malgré cela, il y a beaucoup de façons intéressantes de l’aborder. En général, quand les gens entendent Barbie, ils se disent spontanément : ‘Je sais déjà à quoi ce film va ressembler.’ Mais quand ils apprennent que c’est Greta Gerwig qui l’écrit et le réalise, ils pensent : ‘Oh, eh bien, peut-être que je me suis trompé’ ».

Le live action Barbie sera en effet réalisé par Greta Gerwig (Lady Bird), sur un scénario co-écrit avec Noah Baumbach (Marriage Story). Le tournage devrait être lancé début 2022 pour une sortie en 2023.