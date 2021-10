Orelsan annonce le nom et la date de sortie de son quatrième album

Trois ans après «La fête est finie Epilogue», réédition de son troisième album enrichi de onze nouveaux titres, le rappeur Orelsan a annoncé ce mardi 26 octobre la date de sortie et le nom de son quatrième opus.

Très attendu, ce nouveau disque sera disponible le 19 novembre et s'appellera «Civilisation». Une annonce faite sur les réseaux par l’artiste lui-même, qui en a profité pour dévoiler la pochette de ce nouveau projet, le montrant posant un drapeau énigmatique sur les épaules.

Quinze titres et un featuring avec Pharrell Williams

L’interprète de «Tout va bien» a également levé le voile sur les titres qui composeront ce quatrième opus. Quinze morceaux attendent les fans du rappeur. Le titre «Shonen» ouvrira le bal, suivi entre autres de «La quête», «Du propre», «Rêve mieux» ou encore «Manifeste».

CIVILISATION



Nouvel Album le 19/11/21 pic.twitter.com/Om5z4TnLKA — OrelSan (@Orel_san) October 26, 2021

Plusieurs featurings ont également été annoncés par l’artiste. Parmi eux, The Neptunes, célèbre duo de producteurs de rap américain composé de Chad Hugo et Pharrell Williams, ont participé au morceau «Dernier verre». Orelsan retrouvera également ses acolytes Gringe et le producteur Skread sur deux titres.

A peine dévoilée, l’annonce de ce nouvel opus cumule déjà plus de 30.000 likes sur Twitter en moins d’une heure.