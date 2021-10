Timothée Chalamet annonce la suite de «Dune»

Alors que l’adaptation du roman de science-fiction par Denis Villeneuve fait un véritable carton aux États-Unis, Timothée Chalamet a annoncé la sortie de la suite de «Dune» sur les réseaux sociaux.

Un message laconique, qui pourtant fait l’effet d’une bombe : «Dune Part two», est-il simplement écrit sur une image postée sur ses réseaux sociaux par Timothée Chalamet, qui joue le rôle de Paul Atreides dans le film qui a raflé la première place du box-office nord-américain le week-end dernier pour son lancement. En quelques minutes, l'annonce de l'acteur franco-américain a été partagée plus de 20.000 fois sur Twitter.

Le réalisateur a pourtant toujours fait savoir qu’il envisageait son adaptation de «Dune» en deux parties, et avait affirmé être optimiste quant à la sortie d’une suite. Interrogée à ce sujet par le média américain Deadline, Ann Sarnoff, présidente-directrice générale de Warner, distributeur du film, avait répondu : «Y aura-t-il une suite à Dune ? Si vous regardez le film, vous verrez comment il se termine. Je pense que vous connaissez à peu près la réponse à cette question.» Des déclarations qui laissaient peu de place au doute et pourtant, aucune annonce officielle d'une partie deux n'avait suivi.

Denis Villenauve craignait par ailleurs que la sortie simultanée de «Dune» dans les salles obscures et sur la plateforme de streaming HBO Max, qui appartient à WarnerMedia, sur laquelle le spin-off en série «Dune : The Sisterhood» sera diffusé, ne nuise au succès et aux audiences du film, et donc ne compromette sa suite.

Davantage d'action dans la suite de «Dune»

Des craintes désormais balayées par l’annonce de Timothée Chalamet, qui reprendra donc son rôle, probablement aux côtés de Zendaya, qui incarne le personnage de Chani, vraisemblablement autour de qui la suite devrait se concentrer.

Dans une interview pour Fandango, le réalisateur avait aussi expliqué que si le premier volet de «Dune» était avant tout une introduction. Après avoir expliqué que les Atréides, clan auquel appartient Duc Leto (Oscar Isaac), Dame Jessica (Rebecca Ferguson) et leur fils Paul (Timothée Chalamet) sont arrivés sur Arakis, planète désertique où l’on trouve une précieuse épice, et où vit un peuple autochtone, les Fremens, la suite devrait montrer plus d’action. «Je dirai que ce sera une explosion cinématographique pour moi. Je pense que je pourrais créer quelque chose de beaucoup plus construit sur l'action cinématographique et moins sur la parole», a raconté le réalisateur au média américain.

Il faudra cependant patienter un bon moment avant de pouvoir admirer la suite de «Dune» sur grand écran, puisque le tournage du deuxième volet n’a pas encore commencé. Selon les sites spécialisés, il faudra attendre 2023 voire 2024 pour son arrivée en salle.