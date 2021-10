Guillaume Canet revient sur la mort de Marion Cotillard dans Batman

Dix ans après la sortie de Dark Knight Rises de Christopher Nolan, Guillaume Canet, le compagnon de l’actrice, a accepté de reparler de la scène de la mort du personnage de Marion Cotillard, qui avait suscité énormément de moqueries.

«Marion t'a-t-elle bien coaché pour la scène où tu dois mourir dans le film ?», a ce mardi demandé un internaute à l’acteur et réalisateur, à propos de son nouveau film «Lui» dont il fait actuellement la promotion (séquence à voir à la 29e minute de la vidéo ci-dessous). «Donc, Marion m'a envoyé un message en même temps pour te dire que tu pouvais bien aller te faire...», a d’abord plaisanté Guillaume Canet avant de prendre la défense de sa bien-aimée et de blâmer Christopher Nolan.

«Sérieusement, je peux vous dire que Marion est l'une des plus grandes actrices au monde, et ce, pour une simple et bonne raison : elle offre tout sur un plateau. Elle fait des prises totalement différentes en essayant plein de choses, et c'est un cadeau monumental pour un réalisateur de pouvoir avoir la chance d'avoir un acteur qui donne autant, et des choses différentes. Après c'est au réalisateur d'être bon au montage et de ne pas faire n'importe quoi, a-t-il estimé. Si ce réalisateur a choisi cette prise, c'est son erreur à lui, c'est de sa faute à lui et non pas celle d'une actrice qui donne tout en faisant confiance.»

La principale intéressée avait elle-même réagi aux critiques des spectateurs, en 2016, dans une interview pour Allociné. «J'ai trouvé la réaction un peu disproportionnée parce que c'est dur de se voir résumée à ça, quand je fais du mieux que je peux pour trouver l'authenticité dans chaque personnage (...)», avait-elle déclaré avant de conclure : «Il faut savoir rire de tout et, au-delà d'avoir du recul, il y a des choses vraiment plus graves dans la vie que ça, même s'il y a des choses qui peuvent blesser».

L’actrice avait plus tard fait preuve d'autodérision dans un sketch de la série Casting(s). On l'y voyait dialoguer avec Orelsan, qui raillait sa prestation dans le film et lui balançait : «la seule chose moins crédible que ton rap c'est ta mort dans Batman».