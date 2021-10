Le réalisateur de Squid Game remet en place Lebron James, peu adepte de la fin de la série

Hwang Dong-Hyuk n’a pas aimé les commentaires du basketteur Lebron James et il l’a fait savoir. Le réalisateur de la série à succès «Squid game» a recadré le sportif.

En cause ? Mi-octobre, le joueur des Lakers avait critiqué la série événement, expliquant «ne pas avoir aimé la fin». Une petite phrase qui n’a pas du tout plu au réalisateur, dont la série a déjà réuni 111 millions de téléspectateurs. Plutôt que de ronger son frein, lui aussi a donné le fond de sa pensée.

Interrogé par le Guardian sur la fin de la série et les propos de Lebron James, Hwang Dong-Hyuk a suggéré à la star du basket de prendre lui-même la caméra, afin d’imaginer un épilogue qui lui plaise, évoquant au passage la filmographie de Lebron James, alors que «Space Jam 2» est sorti en juillet dernier.

«Avez-vous vu Space Jam 2 ?», lance le réalisateur avant de poursuivre : «Lebron James est cool et peut dire ce qu'il veut. Je respecte ça. Je suis très reconnaissant qu'il ait regardé toute la série. Mais je ne changerai pas ma fin. C'est ma fin». « S'il a sa propre fin, peut-être qu'il pourrait faire sa propre suite. Je vais vérifier et peut-être lui envoyer un message disant: "J'ai aimé toute votre émission, à l'exception de la fin"», conclut le réalisateur visiblement vexé.

Une mise au point qui a fait réagir le sportif sur son compte Twitter.

This can’t be real right??!! I hope not https://t.co/IGbqEvFGud

— LeBron James (@KingJames) October 26, 2021