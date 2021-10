Orelsan va mettre en vente 500 exemplaires de son nouvel album signés par ses soins

Orelsan ne fait pas les choses à moitié. Alors qu’il a annoncé le nom et la date de sortie de son quatrième album « Civilisation » en début de semaine, le rappeur mettra en vente quinze éditions différentes de cet opus, dont 500 exemplaires signés.

Une annonce faite par l'artiste sur son compte Instagram. Dans une vidéo annonçant le lancement des précommandes, demain vendredi 29 octobre à 10h, l’interprète de «Tout va bien» est en effet revenu, en détail, sur le concept qu’il a développé pour la sortie de «Civilisation». Il a ainsi souhaité proposer quinze designs différents du CD, en rapport avec les quinze titres composés pour cet opus.

500 exemplaires signés

Il a alors présenté le design des quinze disques, portant chacun le nom de l’une des chansons : «Shonen», «La quête», «Bébéboa», «Rêve mieux»... Détaillant l’esthétique de chaque galette, Orelsan a fait une annonce qui ne devrait pas manquer de ravir les fans. L’un des disques ne sera en effet disponible qu’à 500 exemplaires comme l’a expliqué l’artiste. « Ça, c’est "La quête", c’est la chanson deux», note le rappeur. «C’est clairement un hommage aux CD gravés». Alors que l’on aperçoit la signature d'Orelsan, il poursuit «D’ailleurs, c’est moi qui vais écrire dessus. C’est pour ça qu’il n’y en que 500 exemplaires». De quoi faire grimper la cote de cette édition.

Chaque CD fera, par ailleurs, l’objet d’un nombre d’exemplaires différents. Parmi eux : «Shonen», première chanson de l’album dont le dessin est un clin d’œil «aux consoles de salon» précise Orelsan, sera édité à 5.000 exemplaires comme «Bébéboa» et son design de canette. «Rêve mieux» et «Du propre» bénéficieront respectivement d’un premier tirage à 3.000 exemplaires, «Ensemble» 2.000 et «Dernier verre», en featuring avec The Neptunes, 1.500, pour ne citer qu’eux.

Ces albums seront en précommande jusqu’au 19 novembre, date de sortie de «Civilisation». Une fois dans les bacs, un peu à la manière d’une pochette surprise, «le hasard choisira alors pour vous» conclut Orelsan, jamais à court d’idées, pour faire sensation. Il y a fort à parier que les éditions dédicacées auront déjà trouvé acquéreurs.