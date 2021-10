Pihpoh : «Il faut savoir regarder dans le rétro pour aller de l’avant»

Pihpoh, jeune artiste passé des couloirs du métro à l’Olympia, a récemment sorti son nouvel EP «Césure». Le natif de Belfort le présente pour CNEWS et revient sur ce qui l’anime.

Après deux ans d’attente, vous sortez votre nouvel EP «Césure». C’est une satisfaction que l’on ressent au travers de vos titres…

C’est toujours stressant de sortir un album. Tout le monde vous le dira. Mais c’est vrai que cette fois, il y avait aussi beaucoup d’impatience. Il s’est passé deux ans après la création des morceaux. Forcément, avec la crise sanitaire, c’est aussi une sortie qui rime avec sortir la tête de l’eau. C’est vrai que je fais le point dans cet EP, c’est un peu ça. Il faut savoir regarder dans le rétro, et se dire qu’il faut aller de l’avant.

On vous sent pleinement satisfait…

Oui, vraiment. Même si je sais que dans quelques mois, j’aurai d’autres choses à dire. Je suis hyper fier.

Vous offrez deux duos très forts avec Claudio Capéo et Gaël Faye. Vous vous connaissiez déjà ?

Claudio, j’ouvrais pour lui et j’ouvre toujours d’ailleurs. Je viens de l’Est, à Belfort, et lui d’Alsace, on se connaissait de potes en commun. A force d’être avec lui dans les tournées, il m’invitait sur scène. Il y a un truc qui s’est créé entre nous. C’est l’histoire de deux potes. On a réussi et c’est cool. Gaël, on avait partagé des scènes ensemble. On a fait les toutes premières scènes hip-hop sur Paris ensemble. Je le voyais vraiment sur un de mes titres, je voulais qu’il fasse un couplet dessus. Je me disais que ça allait lui plaire, et je ne me suis pas trompé.

Vous avez fait les premières parties d’Orelsan ou encore IAM à une époque. Des featurings avec eux, cela vous tenterait ?

Franchement, si ça pouvait être comme ça à chaque fois, ce serait cool. Disiz aussi. Ce sont des artistes que je respecte énormément. J’étais en Colombie avec Orelsan. IAM, c’est loin d’être des potes, c’est plutôt des papas. Mais ce serait tellement énorme de poser avec eux.

Vous avez un style très particulier. Quelles sont vos influences musicales ?

Alors dans le rap, clairement, les grands classiques comme Solaar, IAM, Oxmo Puccino, Roce. J’ai grandi avec ça… comme Fabe également. Côté chanson, Aznavour, Brel, les grands chanteurs à textes. Que ce soit du rap ou de la chanson, ils me prennent tous aux tripes. J’écoute aussi énormément de rap brésilien. J’écoute vraiment beaucoup de choses et pas que du rap.

2021 se termine avec cet EP. Comment s’annonce 2022 ?

Je pense que la vie va reprendre son cours. Je l’espère en tout cas. Les tournées, les rencontres entre artistes, les fêtes avec les jeunes, les enregistrements… J’espère que l’on voit le bout du tunnel.

Césure de PIHPOH est disponible sur toutes les plate-formes