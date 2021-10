Sorcières et sorcellerie : ces 5 livres qui nous ont envoûtés

L'automne et ses nuits de plus en plus longues, les vitrines bardées de citrouilles et de chapeaux pointus, Halloween est bien là. C'est donc l'occasion parfaite de parler sorcière et sorcellerie, car cette figure féminine (et surtout féministe) a retrouvé ses lettres de noblesse, principalement grâce à la littérature. Voici les 5 coups de coeur de la rédaction de CNEWS.

«Le complexe de la sorcière» d'Isabelle Sorente

L'écrivaine Isabelle Sorente s'est emparée de la figure de la sorcière avec brio, dans son roman «Le complexe de la sorcière». Un livre qui prend la forme d'une enquête historique et personnelle, car elle visite à la fois notre mémoire collective, celle de l'époque des chasses aux sorcières, et ses propres souvenirs.

Un mélange finement dosé qui appuie la conviction de l'auteure : cette époque, où les femmes étaient chassées car trop libres, trop savantes ou trop indépendantes, a laissé une «empreinte psychique» sur les générations suivantes. Ainsi, chaque femme porterait au plus profond d'elle les stigmates de ces persécutions.

Ce qui nous a plu : ce roman-enquête sur l'histoire des sorcières et de leur traque est boulversant. On ose s'identifier à ces femmes, à leurs parcours, on a le souffle coupé par les épreuves qu'elles ont dû traverser. Et les questionnements intimes de l'auteur nous interroge, nous secoue. En tout cas, ce livre ne nous laisse pas indemne.

Isabelle Sorente, «Le complexe de la sorcière», éd. Gallimard, 320 pages, 7,50 euros.

«Sorcières. la puissance invaincue des femmes» de Mona Chollet

Si vous devez offrir un livre à une amie (et même à un ami), c'est bien celui-ci ! Depuis sa sortie en librairie en septembre 2018, «Sorcières. La puissance invaincue des femmes» figure toujours au palmarès des meilleures ventes. Et pour cause, cet essai sociologique de la journaliste du Monde diplomatique Mona Chollet.

Après «Beauté fatale» et «Chez soi», l'auteure décortique dans cet essai la figure la sorcière, et explique comment les femmes d'aujourd'hui - celles qui dénoncent les normes sociales - ne sont en fait que les dignes héritières de ces femmes que l'on a chassé de la Renaissance jusqu'au XVIIe siècle. En trois volets, Mona Chollet explore ainsi trois représentations de la femme, souvent critiquées et jugées : la femme indépendante (qu'elle soit célibataire ou veuve), la femme sans enfant et la femme âgée.

Ce qui nous a plu : Impossible de ne pas se retrouver au moins une fois dans les descriptions données par Mona Chollet. Cet essai fait écho aux femmes d'aujourd'hui qui ne correspondent pas aux stéréotypes voire diktat masculin. Un livre à lire et à offrir autour de vous.

Mona Chollet, «Sorcières. La puissance invaincue des femmes», éd. La Découverte, 18 euros.

«Witch, please. Grimoire de sorcellerie moderne» de Taous Merakchi (alias Jack Parker)

Si vous souhaitez vous lancer dans la pratique moderne de la sorcellerie, ce livre est pour vous. Car son auteure, Jack Parker, vous donne des clefs, des pistes et des idées pour trouver la pratique qui collera au mieux à votre personnalité.

Des petits sorts au quotidien jusqu'à des enchantements plus complexes, Jack Parker partage avec le lecteur sa façon de pratiquer la sorcellerie au quotidien, de manière simple et claire, sans prise de tête.

Ce qui nous a plu : Merveilleusement illustré par la talentueuse Diglee, ce grimoire moderne aidera facilement l'apprentie sorcière à conquérir son pouvoir !

Jack Parker (Taous Merakchi), «Witch please. Grimoire de la Sorcière moderne», éd. Pygmalion, 216 pages, 24 euros.

«Sorcières! Disent-ils» de Juliette Ihler et Singeon

Torturées, noyées ou brûlées, les femmes accusées de sorcellerie avaient souvent qu'un seul tort : celui d'être trop libre. Cet album nous plonge dans l'histoire de ces femmes chassées, traquées et tuées, et de leurs bourreaux.

Quatre profils de femme (une aubergiste, une guérisseuse, une diseuse de bonne aventure et une paysanne) illustrent ce terrible épisode de l'Histoire, où l'extrémisme religieux, le contrôle masculin du corps de la femme... ont poussé à l'exécution de milliers de femmes en Europe.

Ce qui nous a plu : Sur une base romanesque - dont la voix off est un chat noir -, cet album se révèle être une étude sociologique très précise de ces femmes accusées de sorcellerie. D'ailleurs, les nombreuses notes de bas de pages vous permettront si vous le souhaitez d'approfondir le sujet.

Juliette Idler et Singeon, «Sorcières ! Disent-ils», éd. Delcourt, 144 pages, 18,95 euros.

«Sacrées sorcières» de Pénélope Bagieu

Impossible de terminer ce top 5 sans évoquer l'adaptation culottée de la dessinatrice Pénéloppe Bagieu du roman «Sacrées sorcières» de l'écrivain britannique Roald Dahl. Ce monument de la littérature jeunesse trouve sous les traits et couleurs de la dessinatrice un second souffle, alors que le pari était hautement risqué.

Bien que très respectueuse de l'oeuvre de Roald Dahl, Pénélope Bagieu impose sa touche personnelle, en modifiant certains personnages comme l'insatiable Bruno Jenkins transformé en sympathique fillette, ou en ajoutant des notes pour déconstruire nos clichés sur les sorcières. L'auteure a notamment fait appel à Mona Chollet (citée plus haut) pour expliquer aux enfants de la manière la plus simple et la moins terrifiante ce qu'a été la chasse aux sorcières.

Ce qui nous a plu : Un roman graphique qui s'adresse à la fois aux petits et aux grands, qui auront le plaisir (re)découvrir l'oeuvre de Roald Dahl. Et surtout un très bel hommage à la figure de la sorcière.

Pénélope Bagieu (d'après l'oeuvre de Roald Dahl), «Sacrées sorcières», éd. Gallimard, 304 pages, 23,90 euros.