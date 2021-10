Tir mortel d’Alec Baldwin : l’assistant réalisateur reconnaît ne pas avoir vérifié les balles

De nouvelles révélations. Alors que le décès d'Halyna Hutchins sur le tournage de «Rust» bouleverse le monde du cinéma et relance le débat sur les armes à feu, l’assistant réalisateur David Halls, a reconnu ne pas avoir vérifié toutes les balles qui se trouvaient dans le pistolet.

C’est ce qu’a déclaré lors de son audition l’homme, qui a tendu l’arme mortelle à Alec Baldwin, selon son procès-verbal. Il a ainsi fait savoir aux enquêteurs qu’il se souvenait «n’avoir vu que trois cartouches», déclarant «qu’il aurait dû les vérifier toutes mais ne l’a pas fait». Il a par ailleurs expliqué ne pas savoir si Hannah Gutierrez-Reed, la jeune armurière du film seulement âgée de 24 ans, «avait fait tourner le tambour».

David Halls avait alors tendu l’arme à Alec Baldwin déclarant qu’elle était «froide», c’est-à-dire non chargée et sûre. Pour l’heure l’enquête n’explique pas la présence de balles réelles dans le pistolet, qui a coûté la vie à la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza.

Alec Baldwin pourrait être poursuivi

«Nous ne savons pas comment ces balles réelles sont arrivées là», a en effet déclaré la procureure du district, Mary Carmack-Altwies mercredi 27 octobre à CNN, qui n’exclut pas des poursuites pénales contre les membres de l’équipe y compris contre Alec Baldwin. «Toutes les options sont sur la table à ce stade», a-t-elle expliqué lors d’une conférence de presse soulignant «personne n'est exclu».

Des perquisitions sur le lieu de tournage ont par ailleurs abouti à la saisie de 500 munitions selon le shérif du comté Adan Mendoza, qui a fait part d'un «laisser-aller sur le plateau».

Plusieurs tirs à balles réelles auraient été constatés dans l'après-midi précédent le drame. Or les balles réelles sont totalement interdites sur les tournages afin d'éviter les accidents. Des manquements à la sécurité des équipes, dont il va falloir établir les responsabilités.