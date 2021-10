Nolwenn Leroy dévoile son nouveau single dédié à son fils, «Mon beau corsaire»

Alors que son huitième album intitulé «La Cavale» sera dévoilé le 12 novembre prochain, Nolwenn Leroy continue de distiller quelques extraits dont «Mon beau corsaire» qui est sorti ce vendredi 29 octobre.

Après avoir marqué son retour avec l’entraînant «Brésil, Finistère», Nolwenn Leroy propose une ballade douce et surtout remplie d’amour. Et pour cause, «Mon beau corsaire» est une chanson qui met à l’honneur son fils. «Tu n’es qu’un marin d’eau douce qui n’a presque peur de rien» chante ainsi la maman, qui se confie tout au long des paroles de ce nouvel extrait.

Plutôt discrète lorsqu’il s’agit de parler de sa vie privée, la chanteuse a pourtant fait une exception avec ce nouveau single qui est accompagné d’un clip original disponible sur la plateforme Youtube.

En effet, à travers ces séquences, on y découvre un petit garçon de dos, qui court au bord de la mer. Et celui-ci n’est autre que Marin, le fils de la chanteuse né en 2017 et fruit de sa relation amoureuse avec l’ancien tennisman, Arnaud Clément.