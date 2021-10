Halloween 2021 : 5 mangas pour plonger dans l'horreur

Des images chocs et des récits glaçants, voici les deux ingrédients nécessaires pour composer un bon manga horrifique. Mais certains mangaka transcendent le genre. Voici notre sélection pour s'offrir quelques cauchemars pour Halloween.

Les mangas présentés ci-dessous ont tous été édités en France en 2021.

l'école emportée - édition originale

HYORYU KYOSHITSU by Kazuo UMEZU © by Kazuo UMEZZ / Shogakukan Inc.

C'est une réédition qu'on n'attendait plus ! Glénat propose de redécouvrir le chef d'œuvre de Kazuo Umezz (ou Kazuo Umezu c'est selon) qu'est L'Ecole Emportée. Un auteur qui aime jouer avec nos nerfs et nous glacer le sang pour mieux croquer notre société et la mettre en abyme. Après une première édition au format Bunko (petit format) dans les années 2000, Glénat revient dans un format plus classique afin de mettre en valeur le travail de cet autre maître de l'horreur qui a influencé notamment Junji Ito (voir plus bas).

L'Ecole Emportée nous offre une relecture sans concession de Sa Majesté des Mouches (1954), grand classique de William Golding. Kazuo Umezz s'empare en effet du sujet de jeunes écoliers dont l'établissement scolaire se retrouve volatilisé vers un futur incompréhensible pour l'entendement humain. Enfermé dans leur école déplacée sur une Terre déserte et hostile où de dangereux insectes rodent, tous vont devoir survivre sans pouvoir compter sur la présence de leurs professeurs devenus fous. Si la thématique survivaliste a été reprise maintes fois par d'autres œuvres comme la série Lost (2004), L'Ecole Emportée s'impose comme un classique du manga d'horreur. Car rien ici n'est épargné et Kazuo Umezz livre un récit choc. Edité au Japon entre 1972 et 1974, ce manga n'a en rien perdu de sa force narrative qui relève du génie, encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs cette force qui hisse sans contestation aucune L'Ecole Emportée au rang de chef d'œuvre.

L'Ecole Emportée - Edition Originale, de Kazuo Umezz, éd. Glénat, deux tomes sur six disponibles.

tomie

© Junji Ito/ASAHI SONORAMA Ltd.

Juillet marque le retour d'un autre grand nom du manga, en la personne de Junji Ito. Comptant parmi les maîtres japonais de l'horreur aux côtés de Stephen King, John Carpenter ou ses compatriotes Kazuo Umezu et Hideo Nakata, on ne compte plus les récits glaçants et dérangeants que Junji Ito nous a offert depuis ses débuts en 1992. Si l'éditeur Delcourt-Tonkam a déjà publié de nombreuses œuvres de cet artiste en France (dont Spirale et le récent La Déchéance d'un Homme), la nouvelle maison d'édition Mangetsu a fait le choix d'offrir une collection à la hauteur de ce mangaka. Dès le 7 juillet arrivera donc en librairie Tomie (prononcez Tomié), l'une de ses séries les plus saluées par la critique. Une histoire construite autour de la jeune Tomie Kawakami, qui fait chavirer le coeur des hommes jusqu'à commettre l'irréparable. Car la jeune femme possède une passion morbide pour le meurtre et réclame à ses prétendants de mettre fin à ses jours. Devenant fous à lier, la plupart s'exécutent, mais Tomie ressuscite à chaque fois.

Edité à l'origine comme un shôjô, Tomie est une œuvre bien plus complexe que ne le laisse imaginer ses premières planches. La force de Junji Ito étant de jouer, page après page, avec les nerfs du lecteur et de lui envoyer au visage une image choc pour le faire trembler. Et si l'angoisse est là tout au long du récit, Junji Ito sait prolongé le plaisir coupable en trouvant toujours une astuce narrative pour relancer un concept qui pourrait sembler limité. Tout le génie de l'auteur se retrouve également magnifié par cette édition française grand luxe signée Mangetsu, avec une préface du cinéaste Alexandre Aja.

Tomie, de Junji Ito, éd. Mangetsu, tome 1 disponible.

Le cauchemar d'innsmouth

Nous ne ferons pas de longs discours sur la nécessité d'acheter la collection liée aux œuvres de Lovecraft adaptées par le talentueux Gou Tanabe. Le mangaka japonais affine encore son trait pour nous plonger dans l'horreur du Cauchemar d'Innsmouth. C'est au cœur de cette ville, véritable enfer sur terre, que nous transporte ce récit qui s'avère être l'un des plus terrifiants de la collection dédiée à H.P. Lovecraft chez Ki-oon.

A travers les yeux de Robert Olmstead, un jeune homme à la recherche de ses origines, le lecteur va basculer avec lui dans l'effroi d'un monde de terreur... Nous n'en ajouterons pas davantage sur cette nouvelle adaptation qui mérite tout simplement d'être lue à la bougie un soir d'Halloween pour ne plus fermer l'œil. Bonne nuit.

Le Cauchemar d'Innsmouth, de Gou Tanabe, éd. Ki-oon, tome 1 disponible.

mars red

MARS RED vol.1 © Bun-O FUJISAWA・SMD/KarakaraKemuri (2000)

On ne parle pas d'Halloween sans évoquer les vampires. Récemment publié chez Panini Manga, Mars Red nous plonge dans le quotidien cauchemardesque d'une troupe de soldats chargée d'éradiquer ces suceurs de sang sans scrupule. Eux-mêmes mordus par les rejetons de Dracula, ces soldats qui ont rejoint les rangs de l'armée japonaise sont devenus des enfants de la nuit héritant de leurs pouvoirs pour mieux les tuer.

Magnifiquement dessinée par KarakaraKemuri, cette œuvre est à l'origine une pièce de théâtre à succès au pays du Soleil Levant. Son scénariste Bun-O Fujisawa imagine en effet un univers gothico-steam punk avec des personnages aux pouvoirs surnaturels effrayants. Il est à noter que Mars Red est également disponible en série animée sur la plate-forme de streaming Wakanim.

Mars Red, de Bun-O Fujisawa (scénario) et KarakaraKemuri (dessin), éd. Panini Manga, tome 1 disponible.

Outsiders

La collection Shôjô de Ki-oon hérite elle-aussi d'un nouveau titre qui apporte un peu de sang neuf dans ce genre. Magnifiquement dessiné par Akira Kanou, Outsiders nous embarque dans la sombre guerre qui oppose vampires et loups-garous depuis des siècles. Le romantisme est toujours présent lorsque l'on parle de ces créatures de la nuit, à la fois légendaires et immortelles. Et lorsque la jeune Ema décide de sauver sa sœur disparue, celle-ci va découvrir un nouveau monde vivant dans la clandestinité. Cependant, n'imaginez pas trouver en Outsiders un conte mièvre, puisque notre héroïne n'est pas du genre à être impressionnée et pourrait se révéler un vrai danger pour ces enfants de la nuit.

Outsiders, de Akira Kanou, éd. Ki-oon, deux tomes disponibles.