Marvel : Voici les 5 films qui ont le plus marché au box-office

La licence Marvel domine le box-office depuis quelques années. Mais parmi les 62 films de la franchise, certains ont brillé plus que d'autres. Voici le top 5.

Black Panther

Sorti en 2018, le film Black Panther arrive en cinquième position. Le film a récolté 1.346.913.161 dollars au niveau mondial, pour un budget de 200 millions. Au box-office américain, il arrive même en quatrième position des meilleures recettes de l'histoire (700 millions, alors que Star Wars VII est en tête avec 936 millions). Malheureusement, Chadwick Boseman, qui incarne le rôle titre, est décédé d'un cancer en août 2020 et la saga est désormais en suspens.

L'histoire : le prince T’Challa du Wakanda doit rentrer dans son pays pour devenir roi après la mort de son père. Comme tout roi du Wakanda, T’Challa obtient les pouvoirs d’une fleur qui fait de lui le Black Panther. Il doit cependant faire face à des contestations de son pouvoir.

Avengers : l’Ère d’Ultron

En quatrième position, le film Avengers : l’Ère d’Ultron ou Avengers 2, sorti en 2015, a récolté 1.405.403.694 dollars. Au box-office américain, le film de Marvel prend la cinquième position.

L'histoire : les Avengers menés par Iron Man/Tony Stark (Robert Downey Jr.) doivent faire face à une nouvelle menace : Ultron, une intelligence artificielle créée par Tony Stark et Bruce Banner/Hulk. Ultron se retourne contre ses créateurs et décide d’éradiquer les humains.

Avengers

La troisième place du podium des films Marvel ayant le plus marché au box-office est occupée par le premier voler des Avengers. Le film sorti en 2012 a récolté 1.518.812.988 dollars. Au box-office américain, le film arrive en quatrième position.

L'histoire : face à une menace mondiale, Nick Fury, directeur du Shield, recrute une équipe de héros, les Avengers. Cette dernière regroupe Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye et Black Widow. Ensemble ils font face à Loki, le demi-frère de Thor qui souhaite s’emparer du Tesseract.

Avengers : Infinity Wars

Sorti en 2018, Avengers : Infinity Wars arrive à la deuxième place des Marvel ayant le mieux marché au box-office. Au niveau mondial, le film a rapporté 2.048.470.714 dollars.

L'histoire : Thanos, père adoptif de Gamora (Les Gardiens de la Galaxie), se met à recueillir les six pierres d’infinité. Ces dernières lui permettront de rétablir l’équilibre en supprimant la moitié de la population de l’univers. Les Avengers se reforment et se rallient au Wakanda, mais aussi aux Gardiens de la Galaxie et au docteur Strange (Benedict Cumberbatch)

Avengers : Endgame

Suite de Avengers : Infinity Wars, Endgame est le film de Marvel ayant le mieux marché au box-office mondial. Sorti en 2019, le film a rapporté 2.797.800.564 dollars. Avengers : Endgame est également numéro deux des plus plus grands succès du box-office mondial derrière Avatar (2,8 milliards) et devant Titanic (2,2 milliards).

L'histoire : cette suite intervient cinq après que Thanos est réussi à éradiquer la moitié de la population. Les Avengers survivants vont tenter de voyager dans le temps grâce à la machine de Ant-Man (Paul Rudd) et tenter d'aboutir à un futur alternatif.