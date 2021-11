BD : les meilleurs albums pour enfants et ados de cette fin d'année 2021

A chaque fin d'année, le secteur de la BD jeunesse sort l'artillerie lourde. Classiques révisités, nouvelles sagas, succès surprises… il est difficile de faire son choix. Voici une petite sélection, pour offrir sans se tromper.

«Mortelle Adèle : Show Bizarre»

La petite fille aux cheveux orange est la star des 7-11 ans. D'une franchise confondante, avec un zeste de cruauté, Adèle fait glousser de rire ses fans, et ce nouvel album ne déroge pas à la règle. En revanche, le concept est surprenant, puisqu'il s'agit d'une BD où l'auteur, Mr Tan, raconte la dernière folie de son héroïne : un vrai projet de disque. Pour ce futur chef-d'œuvre, elle n'a reculé devant aucun sacrifice. Elle a même pu compter sur l'aide précieuse du compositeur Aldebert et de Dorothée Pousséo, comédienne de doublage, qui donnent de la voix avec conviction. Le livre, à mourir de rire, est accompagné d'un CD avec tous les titres, et l'ensemble est une belle réussite. Pas de pitié pour les nazebroques, on vous dit !

«Mortelle Adèle : Show Bizarre», de Mr Tan, éd. Bayard

«Seuls : les âmes tigrées» (tome 13)

L'heure de la révélation, pour la BD «Seuls» ? Depuis 2006, la BD signée Gazzotti et Vehlmann a réuni des dizaines de milliers de jeunes fans (et aussi des moins jeunes). Ce douzième tome est en fait le quatrième et dernier du troisième cycle. De nombreuses questions vont enfin trouver une réponse. Pour Dodji, le dénouement est proche.

«Seuls : Les âmes tigrées», Tome 13, de Gazzotti et Vehlmann, éd. Dupuis, disponible le 12 novembre

«Urbex : VILLA PANDORA»

L'aventure, à côté de chez soi. Alex et Julie, deux ados, aiment s'adonner à l'exploration urbaine et explorer des bâtiments à l'abandon. Cette fois-ci, ils ont décidé de s'attaquer à l'impressionnante Villa Pandora, qui n'a jamais été explorée et ils vont se souvenir longtemps de cette sortie. Après un épisode mouvementé, ils ont désormais un étrange pouvoir, la capacité à revivre des visions de personnes disparues. Que faire ? Comment aider ces âmes errantes ? Déjà connu pour sa série «Mélusine», Clarke fait merveille dans ce nouveau récit, à l'ambiance pleine de mystères.

«Urbex : Villa Pandora», Tome 1, de Clarke et Dugomier, éd. Le Lombard

«Astérix et le Griffon» (tome 39)

Les irréductibles Gaulois ne faiblissent pas. Dans ce 39e album, ils partent à la rencontre des Sarmates, un peuple vivant dans le Barbaricum, un territoire vaguement situé entre la Russie, la Mongolie, et le Kazakhstan. Sur place, ils vont affronter quelques idées reçues, notamment en ce qui concernent les relations hommes/femmes. Chez les Sarmates, la guerre est ainsi une affaire de femmes, et les hommes, se plaignent-elles, sont trop bavards. Evidemment, tous les codes de la saga sont réunis pour ce Western de l'Est : courses poursuites, Romains, découverte d'étendues sauvages… un album dépaysant, même si certains éléments manquent un peu d'originalité.

«Astérix et le griffon», Tome 39, de Ferri et Conrad, éd. Albert René

«Les sisters : cap ou pas cap ?» (Tome 16)

Succès annoncé, encore une fois. Les aventures des Sisters font un carton dans les cours d'école. Wendy, la grande, et Marine, la petite, s'adorent autant qu'elles se pourrissent la vie, pour le plus grand plaisir des lecteurs. Tous les thèmes y passent et ce Tome 16 ne montre aucun signe d'essoufflement. Cette fois-ci, Marine a décidé de passer ses journées à tester sa grande sœur en lui lançant non stop des «Cap’ ou pas cap’ ?». Et forcément, ce n'est pas forcément la plus grande qui aura le dernier mot.

«Les sisters : cap ou pas cap ?», Tome 16, de Cazenove et William, éd. Bamboo

«Kid Paddle : tattoo compris» (Tome 17)

Depuis 1992, Kid Paddle titille le gamer qui sommeille en chacun de nous. Et bizarrement, malgré l'évolution technologique incroyable depuis cette époque, ses gags frappent toujours juste. Dans «Tattoo compris», son 17e album, Midam ne ménage toujours pas Kid. Ce dernier, dont l'imagination semble n'avoir aucune limite, se lance dans de nouvelles opérations systématiquement vouées à l'échec.

«Kid Paddle - Tattoo compris», Tome 17, de Midam, éd. Dupuis