ABBA : le nouvel album du groupe culte est enfin disponible

C’est l’événement musical du jour. Le groupe légendaire suédois ABBA a sorti ce vendredi 5 novembre un album, le premier depuis sa séparation, il y a près de quarante ans.

Baptisé «Voyage» et enregistré au Benny’s Studio Riksmixningsverket à Stockholm, son neuvième album studio, disponible depuis minuit heure locale dans le monde, compte dix titres. Parmi eux, trois avaient déjà été dévoilés.

Avant le jour J, les fans avaient pu en effet écouter «I Still Have Faith in You» et «Don't Shut Me Down», aux tonalités disco, enregistrés tous deux en 2018, ainsi que «Just A Notion». Cette chanson date en réalité de 1978, lorsque le quatuor culte aux dizaines de millions d'albums vendus travaillait alors sur le projet «Voulez-vous».

une chanson de Noël

Figurent également le morceaux celtique «When You Danced With Me», ou encore l'entraînant «No Doubt About It», ainsi que «Little Things», une chanson de Noël, avec une chorale d'enfants en fond. L'album, qui dure trente-sept minutes et six secondes, se termine en douceur, au rythme des violons, avec un «Hymne à la joie», «Ode To Freedom».

Abba, un acronyme confectionné avec les initiales de leurs prénoms - Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, et Benny Andersson, aujourd’hui âgés entre 71 et 76 ans - avait annoncé son retour en septembre dernier. «Il ne faut pas laisser plus de quarante ans entre chaque album», avait ironisé Björn Ulvaeus.

Selon Jean-Marie Potiez, un des meilleurs experts internationaux du groupe, cité par l'AFP, «les voix d'Agnetha et d'Anni-Frid ont perdu dans les aigus, ce qui est normal vu leur âge, mais ont gagné en profondeur, en sensibilité».

un show en mais 2022

En mai 2022, les interprètes de «Dancing Queen» lanceront un show en hologrammes, avec des «ABBAtars», qui se tiendra dans un théâtre d’une capacité de 3.000 personnes et spécialement construit pour l'occasion à Londres.

Plus précisément, le spectacle se composera de 22 chansons, déroulant en une heure et demie leurs tubes qui seront interprétés par des hologrammes améliorés les présentant jeunes. Pour ce concert numérique, ils seront accompagnés par un groupe de dix musiciens.

Les quatre compères s'étaient rencontrés à la fin des années 1960 et avaient entamé un succès planétaire après leur triomphe à l'Eurovision 1974 avec leur premier tube «Waterloo». Depuis son dernier album studio en 1981 et sa séparation en 1982, ABBA n'avait plus sorti de nouveaux morceaux.

Mais dans une interview accordée au Guardian, fin octobre, Björn Ulvaeus, et Benny Andersson, ont affirmé que «Voyage» sera bel et bien le dernier.