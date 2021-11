«Aline» : Valérie Lemercier déclare sa flamme à Céline Dion

Après de nombreux reports, «Aline», de et avec Valérie Lemercier, sortira enfin en salles mercredi 10 novembre. Une déclaration d’amour de l’actrice et réalisatrice française à Céline Dion dans ce vrai-faux biopic qui devrait plaire aux fans de la star québécoise. Et aux autres.

«J’irai où tu iras, mon pays sera toi». Et l’on pourrait rajouter : «A n’importe quel prix». Quand elle s’est lancée dans cette grande aventure cinématographique au budget de 30 millions de dollars, Valérie Lemercier était en effet loin de se douter que ce voyage au pays de Céline Dion serait si long et périlleux. «C’est un grand soulagement (de le voir arriver au cinéma)», a récemment confié à l’AFP celle qui a vu la sortie de son sixième et nouveau long-métrage reportée d’une année en raison de la crise sanitaire, et qui a refusé les appels des plates-formes de streaming qui rêvaient pourtant de diffuser le film sur petit écran.

Cette superproduction, c’est l’histoire d’Aline Dieu, la cadette d’une fratrie de 14 enfants qui, à défaut d’avoir un physique de mannequin, peut compter sur une voix extraordinaire. Ses parents Sylvette et Anglomard sont ses premiers fans. Avant que Guy-Claude, un producteur de musique, ne succombe lui aussi à ce «diamant brut» et tombe amoureux de cette jeune femme. Un sentiment partagé par Aline qui fera de Guy-Claude son manager et le grand amour de sa vie, malgré la différence d’âge et les craintes de certains de ses proches.

La chanteuse que l’on suit de son enfance à ses 50 ans – grâce à d'incroyables effets spéciaux et au maquillage - va devenir une pop star mondialement connue qui n’oubliera néanmoins jamais là d’où elle vient. Un destin hors du commun qui n’est donc pas sans rappeler celui de Céline Dion... et sa love-story avec son René, son mentor disparu en 2016.

De l'amour, et rien que de l'amour

Sans jamais se moquer de son idole, ni la tourner en dérision, Valérie Lemercier rend hommage à l’interprète de «My heart will go on» avec cette pointe d’humour et de kitsch qui la caractérise et que l’on retrouvait déjà dans «Palais Royal !» en 2015, l’une de ses meilleures réalisations, dans laquelle elle jouait une drôle de princesse proche de Lady Diana. «Il y a beaucoup de second degré. J’ai préféré inventer (la vie de la chanteuse), la fabriquer pour laisser place à ma créativité», précise la cinéaste dont la performance épate, nous faisant passer des rires aux larmes avec brio.

Dans chacune des scènes, la Française métamorphosée semble totalement habitée par son personnage, reprenant son accent – sans jamais l’exagérer quitte à déplaire aux Québécois – et sa gestuelle. Sur scène, dans son palais trop grand pour elle ou dans la cuisine de ses parents, elle est Valérie et Aline/Céline à la fois. Pour les séquences chantées, à l’exception d’un passage à mourir de rire qui fait référence à sa parodie de L’école des fans avec Les Nuls dans les années 1990, Valérie Lemercier a préféré faire appel à Victoria Sio que le public a découvert dans la comédie musicale «Le Roi Soleil».

Que l’on aime ou pas le répertoire de Céline Dion, on passera un excellent moment devant ce grand divertissement populaire – présenté hors compétition en juillet dernier au Festival de Cannes – qui doit également sa réussite à son casting et à la brochette de comédiens québécois qui le compose (Danielle Fichaud, Roc LaFortune, Sylvain Marcel). Alors qu’elle vient de reporter une série de concerts à Las Vegas pour raisons médicales, on ne peut qu’encourager la star à aller voir «Aline» pour lui mettre un peu de baume au cœur et panser ses plaies.