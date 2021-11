Mort d'Astro, l'un des fondateurs du groupe UB40

Terence Wilson est décédé ce samedi 6 novembre, à l’âge de 64 ans. Plus connu sous son nom de scène, Astro, c’est avec le groupe UB40, qu’il avait co-fondé, que le musicien et chanteur avait rencontré le succès dans les années 1980.

«Nous sommes totalement dévastés et effondrés de vous annoncer que notre bien-aimé Astro nous a quittés aujourd’hui», a ainsi partagé le groupe UB40 feat. Ali and Astro, à travers ses réseaux sociaux, dans la soirée de samedi. Bouleversés par la disparition de leur ami, les musiciens ont également écrit que «le monde ne sera plus jamais le même sans lui», avant de préciser que le chanteur est mort d’une «brève maladie».

We are absolutely devastated and completely heartbroken to have to tell you that our beloved Astro has today passed away after a very short illness. The world will never be the same without him.





We ask you to please respect his family’s privacy at this incredibly difficult time. pic.twitter.com/GRDjtApyzy — ALI CAMPBELL & ASTRO (@UB40) November 6, 2021

Le leader du groupe, Ali Campbell, et Astro avaient opéré une réunification en 2014 en reprenant partiellement le nom du groupe qu'ils avaient quitté, en 2008 pour Ali et et en 2013 pour Astro. Tous deux avaient quitté le groupe pour des désaccords profonds avec leurs managers.

La séparation avec la formation initiable, qui s'appelle toujours UB40, n’avait jamais brisé les liens. et d’ailleurs son ancien groupe a également partagé sa douleur sur Twitter et Instagram dans la soirée de samedi. «Ce soir, nous avons appris la triste de la mort d’un ancien membre d’UB40, Terence Wilson, plus connu sous le nom d’Astro. Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille», pouvait-on lire.

Un nom de groupe original

Pour rappel, UB40 avait été formé en 1978, à Birmingham, au Royaume-Unis, et réunissait huit membres de différentes origines, apportant une richesse de diversités et d’influences dans leur musique allant du blues au reggae. Étant tous au chômage à l’époque, c’est après avoir écouté le conseil d’un ami que le groupe trouva son nom faisant référence au formulaire britannique de demande des droits au chômage (Unemployment Benefits, Form 40).

UB40 avait accédé à la célébrité grâce à sa reprise du titre de Neil Diamond, «Red Red Wine» qui s’était écoulé à plus 100 millions d'exemplaires. Le titre figurait dans «Labour of Love», leur quatrième album entièrement composé de reprises et sorti en 1983. Parmi leurs plus grandes reprises, UB40 compte également les morceaux «I’ll be your Baby tonight», Bob Dylan et «Kingston Town» de Lord Creator.

En France, l’artiste de ragga Nuttea s’était offert un featuring avec le groupe UB40 sur le single «Cover Up», sorti en 2001.