Cinéma : le festival Ecran Jeunesse est de retour pour une deuxième édition

Projections, animations, ateliers pédagogiques, jeux, rencontres avec des professionnels…Après une première édition réussie à Lourdes, Ecran Jeunesse, le festival dédié aux programmes jeunesse «multi-écrans», est de retour. Cette année, il se tiendra du 10 au 14 novembre 2021 à Bagnères de Bigorre (Hautes-Pyrénées).

Présidé par Christian Cappe, créateur du festival de télévision de Luchon, ce rendez-vous sera notamment rythmé par de multiples projections de films en compétition.

L’occasion par exemple de découvrir en famille «Le Noël de Petit Lièvre Brun», de Samantha Leriche-Gionet et Sophie Martin. «Où est Anne Frank !», un film d'animation réalisé par Ari Folman, ou encore «Maman pleut des cordes», un court-métrage signé Hugo de Faucompret.

Ateliers sur l’image, la radio, les jeux vidéo…

Tout au long de ce festival, les enfants pourront également participer à des ateliers pédagogiques, comme celui d’illustration graphique, mais aussi découvrir les secrets du monde de l’image (maquillage, jeux d’acteurs, prises de vue,…), de la radio, et du doublage.

Des animations autour des jeux vidéo, du sport, de l’environnement, et de la cuisine, sont aussi au programme.

De leur côté, les parents, ainsi que les enseignants, les bibliothécaires, et les universitaires, pourront assister à une formation audiovisuelle, et à une conférence sur la protection de l’enfance en présence d’experts, de parlementaires et de chroniqueurs.

Au sein de l’espace Agora, situé au centre du Village des enfants et de la Halle aux enfants, des rencontres seront d’autres part organisées entre les professionnels et le grand public autour des métiers de journalistes, de comédien, de producteur. Mais ce n’est pas tout.

Des lectures et des séances de dédicaces

Ecran Jeunesse proposera des lectures et des séances de dédicaces, avec notamment la présence de Anne Richard, auteur, actrice et scénariste, Vincent Mondiot, auteur du livre «Les derniers des branleurs» (éd. Actes Sud Junior), ainsi que l'illustrateur toulousain Romain Pujol Roman qui a signé avec Thitaume la série bande dessinée «Lapins Crétins».

Enfin, les jeunes participants pourront profiter de cet événement riche en découvertes pour faire du tir à l’arc à poney sur le thème de la série animée Yakari.