Vin Diesel : son message adressé à Dwayne Johnson pour lui demander de revenir dans Fast and Furious

Vin Diesel a posté un long message hier, sur son compte Instagram, pour tenter de convaincre Dwayne Johnson de revenir dans le 10e volet de la saga Fast and Furious.

Fâchés depuis le tournage de Fast and Furious 8, les deux acteurs vont peut-être se retrouver sur ce nouveau volet. C'est en tout cas le voeu le plus cher de Vin Diesel.

«Mon petit frère Dwayne... le moment est venu, a-t-il écrit solennellement. Le monde attend le final de Fast 10. Comme tu le sais, mes enfants t'appellent Oncle Dwayne à la maison. Il n'y a pas une fête qui passe sans qu'eux et toi n'échangiez vos voeux... mais le temps est venu. L'héritage attend. Je t'ai dit il y a des années que j'allais tenir ma promesse envers Pablo [Paul Walker, décédé en 2013, ndlr]. Mon petit frère Dwayne... le moment est venu. Le monde attend le final de Fast 10. J'ai juré qu'on donnerait tout et que le final de Fast and Furious serait le meilleur ! Je dis ça par amour... tu dois revenir, ne quitte pas la franchise, tu as un rôle très important à jouer. Hobbs ne peut être joué par personne d'autre. J'espère que tu te montreras à la hauteur et que tu accompliras ton destin.»

Un message fort adressé à Dwayne Johnson, qui y sera peut-être sensible. Récemment interrogé par Variety sur le drame qui a frappé le tournage du film Rust, au cours duquel Halyna Hutchins, directrice de la photographie, a perdu la vie après un tir accidentel d'Alec Baldwin, Dwayne Johnson s'est montré ferme, affirmant qu'il voulait «faire en sorte que cela ne se reproduise plus».

Dans sa missive, Vin Diesel fait référence au 10e opus comme étant le «final» de la saga Fast and Furious. Cet ultime volet devrait en effet se savourer en deux parties, Fast 10 étant prévu pour le 5 avril 2023 et Fast 11 en 2024.