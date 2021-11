Affaire Baldwin : Alec Baldwin sort de son silence pour évoquer les armes à feu

Suite à la tragédie du 21 octobre, jour où il a accidentellement tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage du film «Rust», Alec Baldwin a exprimé son idée pour sécuriser les tournages.

C’est ce lundi, sur les réseaux sociaux, que le comédien de 63 ans a proposé qu’un représentant des forces de l’ordre soit systématiquement présent sur les plateaux de tournage afin d’encadrer l’utilisation des armes à feu. «Chaque tournage de film et de série utilisant des armes à feu, vraies ou fausses, devrait avoir un officier de police sur son plateau. Un officier engagé par la production pour encadrer l'utilisation des armes», peut-on lire.

Cette proposition intervient au moment où le tout Hollywood s’empare du problème de la sécurité sur les tournages impliquant des armes à feu. Il y a quelques jours, Angelina Joly s’était exprimée à ce sujet sur le site britannique de The Times. «Il y a une façon de travailler et de vérifier, il y a certaines procédures. Il faut prendre ça très au sérieux», précisait-elle.

Dwayne Johnson a quant à lui annoncé son intention de bannir les vraies armes sur les tournages gérés par sa société de productions. «Je ne peux pas parler au nom d’autres studios ou d’autres sociétés de production, mais je peux vous dire ce qu’on devrait faire dans ce genre de situation : apprendre et mettre en place de nouvelles mesures de sécurité. (…) Nous n’utiliserons plus de vraies armes sur les projets que nous avons en cours chez Seven Bucks Productions, que ce soit des films, des séries ou des émissions de TV», a-t-il déclaré au site américain Variety.