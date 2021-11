La Foire Internationale «Paris Photo» investit le grand palais éphémère

Une 24e édition très attendue. La prestigieuse foire internationale Paris Photo prend ses quartiers sur le Champs-de-Mars, au Grand Palais Ephémère (Paris 7e), dès ce jeudi 11 novembre.

Cet événement culturel incontournable, qui se tiendra jusqu'au 14 novembre, accueillera près de 180 exposants venus de 29 pays différents. Parmi les galeries présentes, on peut citer Christian Berst Art brut (Paris), Gagosian (Paris), Magnum Photos (Paris), Marlborough (New York), Flowers (Londres), MEM (Tokyo), ou encore Stephen Daiter (Chicago).

Au fil de ces quatre jours, les amateurs de photographies pourront déambuler au sein du secteur principal, jalonné d’œuvres historiques et contemporaines, et dans lequel plus de 20 solos et duos shows seront présentés. Ils pourront aussi admirer, dans l’espace «Curiosa», le travail des artistes en devenir, dont celui de la photographe belge Lara Gasparotto et du plasticien ghanéen Prince Gyasi.

Expositions, conversations, signatures…

Autre secteur à ne pas manquer dans ce bâtiment provisoire de 10.000 m2 conçu par l’architecte Jean-Michel Wilmotte : celui des éditeurs. Une trentaine de maisons d’édition y seront représentées. L’occasion de découvrir des éditons uniques et rares, ainsi que des livres d'artistes, mais aussi de repartir avec une dédicace.

Au total, plus de 300 séances seront organisées, réunissant des artistes tels que Antoine d’Agata, Mohamed Bourouissa, Sophie Calle, Raymond Depardon, Claudio Edinger, Mario Testino, Paolo Ventura, Alex et Rebecca Norris Webb, et bien d’autres.

Côté expositions, Paris Photo poursuit son engagement en faveur des femmes dans la photographie avec «Elles x Paris Photo». Pour cette édition, Nathalie Herschdorfer, historienne de l'art spécialisée dans l'histoire de la photographie, dévoilera une sélection d'œuvres mettant en lumière la contribution des femmes à l’histoire du médium.

Les visiteurs pourront en outre assister à une série de conversations avec des personnalités du monde de l’art et de la photographie, et autour de thématiques et questions diverses, telles que : «De quoi la photographie brute est-elle le nom ?», «Photographie et musique : fusion des territoires», ou encore «Le futur de la photographie de mode passe-t-il par les femmes photographes ?».

A noter qu’une plate-forme virtuelle baptisée «Online Viewing room» a été mise en place. Grâce à celle-ci, les collectionneurs et amateurs auront la possibilité d'échanger directement avec les galeries d'acheter des œuvres d'art en avant-première ou en parallèle du salon, et ce, où qu’ils soient dans le monde.

«Paris Photo», du 11 au 14 novembre, Grand palais éphémère (Paris 7e).