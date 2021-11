Le Roi Lion opère son grand retour en France

C’est l’événement de cette fin d’année. Après plus d'un an d'attente et plusieurs reports, en raison de la crise sanitaire, la comédie musicale culte « Le roi Lion » est de retour en France.

Près de 25 ans après sa création à Broadway et quatorze après avoir fait l’objet d’une première adaptation en français, dévoilée en 2007 par Stage Entertainment au théâtre Mogador, «le Roi Lion» y reprend ses quartiers.

Adapté du célèbre dessin animé Disney, sorti en 1994, avant d’être transposé à la scène en 1997 par la metteur en scène Julia Taymor, ce spectacle culte, lauréat de six Tony Awards, décliné en neuf langues et déjà salué par plus de 100 millions de spectateurs dans le monde depuis sa création est de retour à Paris à partir du 11 novembre, après quelques avant-premières. Un rendez-vous incontournable, qui plongera à nouveau le public au cœur des plaines du Serengeti dans les pas de Simba et sa quête initiatique.

Une superproduction attendue

Un personnage campé, pour ce grand retour, par Gwendal Marimoutou, révélé au grand public en 2014 dans l’émission The Voice, qui évoluera aux côtés de près d’une cinquantaine d’artistes, danseurs et marionnettistes dans un univers poétique, peuplé par les célèbres héros du film : Nala, Pumba, Timon, Mufasa ou encore Rafiki.

Un show dont la mise en scène spectaculaire n'a pas changé, et où plus de 200 marionnettes et autant de masques époustouflants s'animeront pour donner vie aux animaux de la savane, au rythme des dix-sept chansons tout aussi mémorables du film. Ce spectacle attendu, aussi magique qu'exigeant, nécessitant pas moins de quatre-vingts techniciens tous les soirs pour faire tourner cette grosse production, ne manquera pas de transporter les spectateurs, privés de grandes comédies musicales depuis plus de dix-huit mois.

Pour mémoire, en 2007, l'adaptation française avait attiré sur trois saisons plus d’un million et demi de spectateurs et décroché en 2008 trois Molières.