Voici les 5 plus beaux marchés de Noël en Europe

Quand vient le mois de novembre, les marchés de Noël commencent à fleurir partout en Europe. Voici le top 5 des plus beaux marchés européens.

Vienne en Autriche

Lors de la période de Noël, Vienne, la capitale autrichienne, devient un véritable marché de Noël à ciel ouvert.

De la mi-novembre au 26 décembre, ce sont une dizaine de marchés de ce type qui fleurissent dans la ville parmi lesquels des marchés traditionnels au château de Schönbrunn ou au Palais du Belvédère, ou un village de Noël sur la Maria-Theresien-Platz.

Le marché de Noël de la Raghausplatz, face à l’hôtel de ville, propose cette année des concerts mais aussi des attractions et des traditions de Noël spécifiquement autrichiennes.

Berlin en Allemagne

Cette année, les marchés de Noël de Berlin se tiendront du 22 novembre au 31 décembre 2021. Tout comme à Vienne, la capitale allemande va se parer aux couleurs de Noël. Le WeihnachtsZauber sur la place Gendarmenmarkt est le marché de Noël le plus célèbre de Berlin. Il est entouré de deux cathédrales et se situe sur l’une des plus belles places de la ville.

Strasbourg en France

La France prend la troisième place de ce classement. Le marché de Strasbourg est une institution. Ouvert du 26 novembre au 26 décembre 2021, le marché 2021, sera placé sous le signe des étoiles, avec plus de 600 étoiles installées entre le square Louise-Weiss et le quai des bateliers.

Cette année, le programme artistique du marché mettra à l’honneur le pays voisin, l’Allemagne, et plusieurs centaines d’exposants seront au rendez-vous. Des spectacles et des animations seront présentés chaque samedi entre le 27 novembre et le 18 décembre.

Munich en Allemagne

L’Allemagne se place encore en bonne place dans ce classement des plus beaux marchés de Noël d’Europe. C’est cette fois le marché de Munich qui prend la quatrième place. Cette année, il se déroulera du 22 novembre au 24 décembre 2021 sur la Marienplatz.

Le marché de Munich se trouve au cœur de la vieille ville et propose de l’artisanat traditionnel mais aussi des spécialités culinaires allemandes typiques de la période de Noël.

Salzbourg en Autriche

Et revoilà l'Autriche qui clôture ce top cinq. Le marché de Noël de Salzbourg existe depuis le XVe siècle et se tiendra cette année du 18 novembre au 1er janvier 2022. Il est l’un des plus anciens et des plus beaux marchés du monde. Il se situe dans la vieille ville et propose des stands d’objets d’artisanats traditionnels.