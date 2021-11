Céline Dion : qui est Victoria Sio, la chanteuse qui double Valérie Lemercier dans son film Aline ?

Valérie Lemercier bénéficie d’une doublure vocale dans le film Aline, une fiction inspirée de la vie de Céline Dion qui sort ce mercredi sur les écrans. Il s’agit de la chanteuse Victoria Sio.

Si le nom de cette Lyonnaise d’origine italienne née le 15 novembre 1985 ne vous évoque rien, elle n’est pourtant pas inconnue du grand public, et même très appréciée des amateurs de variétés. Celle qui a sorti un album le 8 octobre dernier intitulé « Tout est bon là », co-réalisé et arrangé par l'artiste Mosimann et dont est extrait le single FMLP, a déjà une longue carrière derrière elle.

Victoria Petrosillo de son vrai nom (connue aussi sous les pseudos Victoria Silo ou simplement Victoria), a très tôt été attirée par le chant. Ainsi à seulement 11 ans, elle a participé au concours Je passe à la télé qu’elle a remporté deux fois de suite.

Elle s’est ensuite faite connaître grâce à des émissions télévisées telles que Vivement dimanche ou Plus vite que la musique sur M6. Puis en 1999, Didier Barbelivien lui a écrit sa première chanson : Le désir de chanter, ainsi que le titre L'oiseau.

Agée alors de seulement 14 alors, elle a représenté la France à l’Unesco aux côtés de Michel Legrand et Barbara Hendricks. Gérard Presgurvic lui écrit alors le single Je veux tout. À 17 ans, elle sort son album Victoria sous la direction artistique d'André Manoukian.

En 2005, elle intègre la troupe de la comédie musicale Le Roi Soleil, produite par Dove Attia et Albert Cohen, au côté notamment de Christophe Maé. En 2007, c’est elle qui interprète la version française du générique de la série américaine Heroes. L’année suivante elle sort l'album «Histoires de…». Amie de la regrettée chanteuse Maurane, Victoria se produit de nombreuses fois avec elle sur scène.

En 2013, c'est le jury de la saison 2 de The Voice qu'elle charme avec une émouvante interprétation de No more tears (Enough is enough) de Donna Summer lors de l'épreuve à l'aveugle, mais elle sera finalement éliminée lors des lives.

En 2016, elle interprète la reine Anne d’Autriche dans la comédie musicale Les Trois Mousquetaires. Après avoir sorti l’année dernière le single Plus peur, c’est désormais dans un exercice bien particulier que le public la retrouve ce mercredi en salles, elle qui joue la voix chantée du personnage joué par Valérie Lemercier, inspiré de Céline Dion.

L’équipe du film l’a choisie parmi une cinquantaine d’autres prétendantes

Malgré ce C.V. déjà prestigieux et bien fourni, elle a dû une nouvelle fois faire ses preuves. « Je suis allée voir un pote sur scène et je me suis assise à côté de Bruno Berberes, qui est le directeur casting de ce film. Il m’a demandée de lui envoyer des démos sur deux chansons de Céline Dion (My Heart Will Go On et Pour que tu m’aimes encore, ndlr), sans m’expliquer pourquoi. Il m’a juste dit : ‘Tu colles aux interprétations de Céline’, se souvient la chanteuse dans une interview pour Voici.

«Je lui ai dit : ‘Je ne suis pas imitatrice, je ne comprends pas ce que tu me demandes ! (rires)’. Et je me suis exécutée parce que je lui fais confiance. Très vite, j’ai été rappelée par la direction musicale du film pour faire d’autres essais en studio. Et là, j’apprends qu’un film fictif se monte sur la vie de Céline Dion et qu’ils cherchent une voix chantée pour l’héroïne du film, donc Aline. Entre temps, il y a eu le confinement, puisque ça s’est fait en début d’année dernière, et j’ai été rappelée mi-mai par la production. J'ai été choisie parmi un casting de 50 chanteuses françaises. Ils sont aussi allés au Canada et aux Etats-Unis. », raconte-t-elle, confiant que chanter comme Céline Dion n’est pas facile.

« J’ai eu une pression en ce qui concerne la technique. Elle est plutôt soprano, moi je suis mezzo- soprano, donc j’ai la voix beaucoup plus grave qu’elle. C’est vrai que dans mes chansons, je ne me tape pas des notes à la All By Myself tous les jours (rires) ! Donc je me suis demandé si j’allais y arriver, mais j’adore les challenges. Dès que j’ai su que j’étais choisie, je me suis imposé une rigueur de travail comme un athlète qui participe aux JO. J’avais 15 jours pour bosser 16 chansons de Céline Dion».

Un défi qu'elle a finalement relevé haut la main. «Ils m’ont appelée mi-mai et début juin, on entrait en studio pour trois mois. L’avantage, c’est que je connaissais déjà pas mal de titres de Céline Dion. Les chansons du film sont quand même connues, mais il fallait les travailler. Durant 15 jours, j’ai bossé non-stop à me faire des mémos sur les paroles pour voir où elle respirait, comment elle le faisait. J’ai eu une coach vocale qui était bilingue anglais. Elle avait coaché les chœurs de Céline Dion sur une tournée, donc elle connaissait le personnage. Elle savait exactement de quel échauffement vocal j'avais besoin pour que je sois prête. J’ai vu aussi un phoniatre pour savoir si ça allait tenir parce que c’était intensif ! » Le résultat à l'écran, bluffant, valide en tous points le choix de Victoria Sio, l'autre vedette de ce film en forme d'hommage à la superstar canadienne.