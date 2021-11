Nolwenn Leroy : assistez à son concert gratuit sur L'invit.Live pour la sortie de son nouvel album «La Cavale»

À l'occasion de la sortie du nouvel album de Nolwenn Leroy, «La Cavale», les Espaces Culturels E.Leclerc invitent les internautes à assister en avant-première à son concert acoustique en ligne, ce vendredi 12 novembre.

Après Julien Doré, Pomme ou encore Tryo, c'est au tour de Nolwenn Leroy de se produire en live durant une heure, pour le plus grand plaisir de ses fans. Le 12 novembre à 16h, à l’occasion de la sortie ce même jour de son nouvel album, la chanteuse propose un concert exclusif et gratuit diffusé sur la page Facebook des Espaces Culturels E.Leclerc, sur YouTube et sur l'Invit.Live E.Leclerc : www.linvit.leclerc.

En guise d'avant-goût de ce concert exclusif, les Espaces Culturels E.Leclerc publieront le 12 novembre, à 10h sur Facebook et Instagram, une interview inédite de l'artiste.

Et si vous ne pouvez pas assister au concert en direct, pas de panique, ce dernier sera accessible sur la plate-forme gratuitement, même après la diffusion.

un nouveau virage pour Nolwenn Leroy

L'occasion de découvrir les nouveaux titres de ce disque très attendu, fruit de sa belle collaboration avec Benjamin Biolay. Une pépite, dont les premiers morceaux dévoilés, «Brésil, Finistère», «Le tournis» ou encore «Mon beau corsaire», annoncent un nouveau virage très personnel et plein d'émotion.

Le petit «corsaire» de cet opus n'est autre que Marin, son fils âgé de 4 ans, qui la comble de bonheur. Pour son retour, Nolwenn Leroy tenait à lui dédier une chanson. «J'avais envie qu'il y ait quelque chose de gravé pour mon fils», a-t-elle déclaré dans les colonnes de Télé 7 jours. «Mon fils, c'est tout pour moi, c'est mon trésor», a-t-elle confié.