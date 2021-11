Jean-Luc Lemoine à Paris puis en tournée avec son nouveau one man « Brut »

L’humoriste Jean-Luc Lemoine est de retour sur scène avec « Brut », son cinquième one man show, joué pour encore deux dates à la Nouvelle Eve, à Paris, avant de partir en tournée.

Un show dans lequel l'humoriste, qui n’a jamais eu la langue dans sa poche, a décidé d’aller encore plus loin. Dans ce cinquième spectacle qu’il présente comme «sans concession, sans tabou, sans filtre», l’ex-chroniqueur de TPMP, passé par la bande de Ruquier dans «On va s’gêner» et «On a tout essayé», ne veut rien s’interdire et va droit au but.

Un spectacle sans politesse

Invité de Cyril Hanouna début novembre, l’humoriste y expliquait ainsi : « Il n’y a pas de politesse dans ce spectacle (...), je vais directement au cœur du sujet », avant d’ajouter : « c’est un constat de ce qu’est notre société aujourd’hui ». Parmi les sujets abordés, il navique ainsi « de sujets sérieux, comme le terrorisme », à la chirurgie des parties intimes masculines, en passant par les sites de rencontre.

Un large spectre, passé à la moulinette du rire. Un rire corrosif à son image, que Jean-Luc Lemoine défendra ce vendredi et samedi 12 et 13 novembre, pour deux dernières dates à la Nouvelle Eve, puis en tournée de décembre à avril, dans toute la France.