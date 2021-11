«100 grands livres pour les petits» : la bible des conseils de lecture jeunesse

Quels livres glisser entre les mains de ses enfants pour leur donner le goût de la lecture, et ce dès le plus jeune âge ? Tous les parents se sont au moins un jour posé la question, d’autant que le secteur de la littérature jeunesse est particulièrement dynamique.

Alors que plus d’une dizaine de milliers de nouveaux titres sont édités chaque année, Raphaële Botte, journaliste à Mon quotidien, et Sophie Van der Linden, spécialiste des livres jeunesse, ont eu la bonne idée de réunir dans un seul et même ouvrage «100 grands livres pour les petits».

Grands classiques et ouvrages moins connus

Des titres, plus de cent en réalité, sélectionnés pour leurs qualités littéraires mais aussi graphiques, et qui entremêlent grands classiques et pépites moins connues. De «Chien bleu» de Nadja en passant par «Les contes du chat perché» de Marcel Aymé publié dès 1934, «Fifi Brindacier» d’Astrid Lindgren ou encore «Les contes de la rue Broca» signés Pierre Gripari pour ne citer qu’eux, elles livrent une véritable bible de la littérature jeunesse. Leur ambition : «montrer tout le terreau de cette littérature et de ses chefs d’œuvre, de leur inventivité et de leur créativité en panachant ouvrages patrimoniaux et auteurs moins identifiés», explique Raphaële Botte.

«Certains ouvrages y seront absents, à l’instar d’Harry Potter, bien connus des enfants et de leur parents», précise-t-elle, mais d’autres comme «Les Trois brigands» de Tomi Ungerer y sont référencés aux côtés de titres plus récents. Parmi eux, «Le garçon qui croyait qu’on ne l’aimait plus» (Seuil jeunesse) d’Hervé Giraud et Emilie Gleason sorti cette année, conseillé pour les enfants qui commencent à lire leur premier roman seuls, où «Violette Hurlevent» (Sarbacane) de Paul Martin et Jean-Baptiste Bourgois, considéré comme «un futur classique».

Des ouvrages pour les tout-petits et jusqu’à l’adolescence

Forcément subjective confie Rahaële Botte, cette sélection s’adresse aux enfants dès un an, et même aux bébés note-t-elle, soulignant «qu’il n’y a pas d’âge pour commencer à leur lire des histoires», et courent jusqu’à l’adolescence, à l’entrée au collège, «moment où parfois ils décrochent parce qu’il y a d’autres centres d’intérêt qui entrent en jeu». Dès lors, classés par ordre croissant d’âge, on y trouve tous les genres : imagiers, livre objet, cherche et trouve, roman fantastique, polar et même un ouvrage de poésie.

Une diversité sur laquelle les deux auteures s’appuient pour donner le goût de la lecture et permettre à chaque enfant de trouver le livre qui lui plaira. Chaque ouvrage bénéficie ainsi d’explications détaillées décryptant tout aussi bien l’œuvre, son histoire, son style, que la démarche de son auteur et la date de sa première publication.

En résulte de précieux conseils, qui ne manqueront pas de donner envie aux jeunes de se plonger dans les pages de tel ou tel ouvrage ou aux parents de choisir des livres de qualité à lire avec les plus petits, ou à glisser entre les mains des plus grands. D’autant que pour chacun des 100 livres mis en exergue, Raphaële Botte et Sophie Van der Linden proposent de prolonger l’aventure en conseillant des lectures s’inscrivant dans la même veine. De quoi assurer de belles et longues heures, la tête dans les bouquins.