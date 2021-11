Noël 2021 : les 5 romans feel-good à offrir

Pour se réchauffer le coeur en cette période hivernale et se plonger dans l'ambiance de Noël, voici une sélection de romans feel-good qui séduiront à coup sûr les amateurs d’histoires drôles, joyeuses et émouvantes.

«Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël ?», de Carène Ponte

©Fleuve

Le neuvième livre de Carène Ponte réunit tous les ingrédients de la parfaite comédie de Noël. «Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël ?» (éd. Fleuve) raconte l’histoire de Victoria Delmas, jeune dirigeante d’une agence de publicité. Rigoureuse, froide et perfectionniste, elle ne laisse aucune place à l'improvisation et aux sentiments. Mais sa vie réglée comme une horloge va basculer. Un jour de décembre, Victoria se fait renverser par un bus et intègre un centre de réhabilitation de Noël géré par… des elfes. Là-bas, on lui propose alors un marché : pour se voir accorder une seconde chance, elle devra se racheter auprès d'une personne qu'elle a fait souffrir par le passé, et ce, avant le 26 décembre, minuit. Mais cette mission ne sera pas une mince affaire pour cette trentenaire. Au fil de cette histoire, portée par une plume fluide et rythmée par des chapitres courts, l’écrivaine invite le lecteur à se questionner sur le sens de sa vie, et ses priorités.

«Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël ?», Carène Ponte, éd. Fleuve.

«Comme une déesse», de Roxanne Malone

©Calmann-Lévy

De son côté, la jeune romancière Roxane Malone signe «Comme une déesse», (éd. Calmann-Levy), un ouvrage avec une bonne dose d’amour, de tendresse, et d’humour. Nina est à la tête de Déesse, une agence qui aide les femmes à tourner la page et à retrouver confiance en elles après une rupture amoureuse. Séances de spa, de relooking, de shopping, ou encore cours de pole dance, la trentenaire pétillante propose à ses clientes plein d’activités pour les aider à reprendre goût à la vie, et aux rencontres. Et à l’approche de Noël, il y a de quoi faire entre la décoration et la gestion des ex-maris mécontents. Dans le même temps, l'agence fait l’objet d’un contrôle fiscal menée par un inspecteur qui fait tourner la tête de la jeune directrice. Roxane Malone, qui a d’ailleurs envisagé d’ouvrir le même type d’entreprise que son personnage, propose un roman léger et savoureux qui se déguste avec un bon chocolat chaud au coin du feu.

«Comme une déesse», Roxanne Malone, éd. Calmann-Lévy.

«Le corbeau de Noël», de Anne Perry

© 10/18

Autre roman à glisser sous le sapin : celui de la britannique Anne Perry. Intitulé «Le corbeau de Noël» (éd. 10/18), il mêle enquête et sentiments amoureux. Le détective John Hooper et Celia viennent de se dire «oui». Alors que Noël approche, la copine de cette dernière, Clémentine, annonce à son tour ses fiançailles avec Seth Marlowe, un homme pieux de son église. Mais le futur époux commence à recevoir des lettres menaçantes évoquant la mort de sa première femme. Seth Marlowe accuse alors Celia d'être à l’origine de ces missives, affirmant qu'elle veut ruiner ses fiançailles. Désemparée, Celia demande de l’aide à son mari pour faire la lumière sur cette histoire. Mais quand amour et mensonge se conjuguent au pluriel, difficile de savoir à qui l’on peut se fier.

«Le corbeau de Noël», Anne Perry, éd. 10/18.

«Beauchamp Hall», de Daniel Steel

©Presses de la Cité

Winona Farmington, étudiante, a toujours rêvé de faire carrière dans l'édition à New York. Malheureusement, cette passionnée de Jane Austen doit interrompre ses études. Sa mère étant malade, elle décide de retourner dans le Michigan pour prendre soin d’elle. Des années plus tard, alors qu’elle est malheureuse en amour et sans perspectives professionnelles, Winnie se change les idées en visionnant Beauchamp Hall, une série télé historique. Après une énième déception, et sur un coup de tête, la jeune femme s'envole pour l'Angleterre et s’installe dans le charmant village où est tournée la série. Une fois sur place, elle se lie d'amitié avec les propriétaires du château et tente, à leur côté, de reprendre sa vie en main et d'en devenir l'héroïne.

«Beauchamp Hall», Daniel Steel, éd. Presses de la Cité.

«Noël au bord de l’eau», Jenny Colgan

©Pocket

Dernier tome de la trilogie «Noël au bord de l’eau», ce roman feel-good de Noël, qui peut tout à fait se lire indépendamment des autres opus, emmène le lecteur sur une petite île écossaise du nom de Mure, où l'on retrouve l’héroïne, Flora MacKenzie. Cette ancienne assistante juridique à Londres a tout abandonné pour ouvrir une pâtisserie au bord de l'eau. La jeune femme est désormais en couple avec son ancien patron, Joel, et a une grande nouvelle à lui annoncer. Toutefois, elle appréhende un peu sa réaction. Dans cet ouvrage, parsemé de recettes écossaises, et au fil duquel on passe par toutes les émotions, on suit également le quotidien des autres habitants, dont celui de Saif, médecin réfugié de Syrie, qui organise son premier Noël avec ses fils, loin de la guerre, et de Fintan et Colton, qui savourent leurs derniers moments ensemble.

«Noël au bord de l’eau», Jenny Colgan, éd. Pocket.