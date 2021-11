bande-annonce : Jessica Chastain joue les espionnes dans le film «355»

Après une première expérience en tant que réalisateur, Simon Kinberg revient avec le film «355», qui dévoile enfin sa première bande-annonce.

Très attendu, puisqu’il devait sortir au début de cette année, il faudra finalement encore patienter jusqu’au 5 janvier 2022, pour découvrir les aventures de «355» au cinéma. Jessica Chastain, dont la société produit le film, campe le rôle d’une espionne américaine qui doit réussir à réunir avec elle, quatre autres agents venant des quatre coins du globe, dans le but d’éviter une troisième guerre mondiale.

C’est en 2017, durant le tournage «d’X-Men : Dark Phoenix» que la comédienne Jessica Chastain avait soumis l’idée d’une histoire d’espionnage féminine, au réalisateur et scénariste Simon Kinberg. Séduit par ce projet, il annonçait dès 2018 la distribution de cette affiche.

Un casting 100% féminin

Si, au départ, l’actrice française Marion Cotillard était présente au casting, elle a finalement dû abandonner le projet au profit d'un autre. Et c’est finalement l’allemande Diane Kruger qui a accepté d’assurer le remplacement du rôle de «Marie», une véritable héroïne «badass», d’après les premières images du teaser.

Portée par une affiche explosive et cent pour cent féminine, on retrouve également Lupita Nyong’o, oscarisée en 2014 pour son rôle dans «Twelve Years a Slave», ainsi que l’une des muses de Pedro Almodovar, à savoir Penélope Cruz. L’actrice d’origine chinoise Fan Bingbing, qui a joué dans «X-Men : Days of Future Past», est également de la partie.