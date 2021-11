Cinéma : «Oranges sanguines», «Affamés», «Amants», «Brother»... ces 4 films à voir ce mercredi sur grand écran

«Oranges sanguines», de Jean-Christophe Meurisse, «Affamés», réalisé par Scott Cooper et produit par le maître du fantastique Guillermo del Toro, «Amants» de Nicole Garcia, ou encore «Brother», signé Arnaud Fournier Montgieux, voici les longs-métrages à découvrir au cinéma ce mercredi 17 novembre.

«Oranges sanguines», de Jean-Christophe Meurisse

Cinq ans après «Apnée», Jean-Christophe Meurisse est de retour avec «Oranges sanguines», un long-métrage mosaïque au fil duquel on passe par toutes les émotions. Le film met en scène plusieurs personnages, qui, en apparence, n’ont pas de liens entre eux. Il y a ce couple de retraités bouleversants (Olivier Saladin et Lorella Cravotta), qui s’aime pour le pire, et pour le pire, et tente de gagner un concours de rock pour rembourser ses dettes, leur fils, un avocat dépressif (Alexandre Steiger), ce ministre de l’Économie et des finances malhonnête (Christophe Paou), et cette adolescente sur le point de perdre sa virginité, et qui demande conseil à sa gynécologue, campé par Blanche Gardin, avant de tomber sur un détraqué sexuel.

Entre malchance et rencontres malveillantes, tous vont voir leur vie basculer. La première partie du film est une comédie, rythmée par des répliques jubilatoires, savoureuses, et crues. La seconde se révèle beaucoup plus inquiétante et trash. Politiquement incorrect, «Oranges sanguines» n’épargne rien ni personne. Il tape sur les pédophilies, mais aussi le gouvernement, et les chauffeurs de taxi. Le cinéaste, qui laisse une large place à l’improvisation, dresse un portrait sans concession de la société française, tout en montrant la fragilité et la cruauté de la vie. Une chose est sûre, ce film, dans lequel on croise Denis Podalydès, Vincent Dedienne, et Patrice Laffont, ne laisse pas indifférent.

«Affamés», de Scott Cooper

Réalisé par Scott Cooper et produit par le maître du fantastique Guillermo del Toro, «Affamés» contient plusieurs ingrédients qui ont de quoi rassasier les amateurs d’épouvante. Après plus de quinze ans d’absence, Julia (Keri Russell) décide de revenir dans sa ville natale, dans l’Oregon, pour renouer avec Paul (Jesse Plemons), son frère policier, qui, comme elle, a été abusé par son père. Alors qu’elle vient de décrocher un poste d’institutrice, elle découvre que l’un de ses élèves, Lucas, un petit garçon renfermé, harcelé par l’un de ses camarades, et émacié, est en danger. Celui-ci vit avec son petit frère, déscolarisé, et son père, un consommateur de drogue.

Mais en enquêtant sur sa situation familiale, elle découvre que la réalité est encore plus terrible que ce qu’elle imaginait. Quand il n’est pas en classe, le jeune écolier chasse pour tenter de satisfaire l'appétit insatiable de son géniteur. Ce dernier a été transformé en Wendigo, une créature surnaturelle anthropophage qui d’un point de vue visuel, est très convaincante. Ce long-métrage mêle légende amérindienne et drame sociale, et explore plusieurs traumatismes tout en donnant des pistes de réflexion sur l’éducation, les addictions, ou encore la vengeance de la nature. Même si le film contient des longueurs parfois pesantes, le scénario est original et tient en haleine.

«Amants», de Nicole Garcia

Une équation amoureuse impossible à résoudre. Quatre ans après le drame «Mal de pierres», la réalisatrice Nicole Garcia est de retour avec «Amants», un long-métrage mettant en scène un triangle amoureux. Divisé en trois actes, telle une pièce de théâtre, ce thriller sentimental raconte l’histoire d’un jeune couple fusionnel résidant à Paris, formé par Lisa (Stacy Martin) et Simon, campé par Pierre Niney. Elle est étudiante dans une école hôtelière, et lui vend de la cocaïne. Leur amour semble indestructible mais à la suite d’un évènement tragique, les deux protagonistes vont se séparer avant de se retrouver des années plus tard par hasard dans un hôtel dans l’Océan Indien, puis se revoir à Genève.

Mais Lisa est désormais mariée à Léo (Benoit Magimel), un homme d’affaire richissime et taciturne. Partagée entre l’amour inconditionnel qu’elle porte à Simon, et le confort et la sécurité matérielle que lui procure Léo, la jeune femme va devoir faire un choix, ou subir celui que l’on fera pour elle. Noir et romantique, «Amants» met l’argent face aux sentiments, explore la quête d’identité, les rapports sociaux, le poids des secrets, du passé. Le tout, à travers une mise en scène élégante et épurée.

«Brother», de Arnaud Fournier Montgieux

Foi en Dieu, et en l’Homme. Réalisé par Arnaud Fournier Montgieux, le film documentaire «Brother» suit le quotidien de Brother François, un jeune ingénieur diplômé de l’École Centrale Paris et passionné d'art qui a tout quitté pour devenir frère franciscain du Bronx (Etats-Unis). Là-bas, il consacre son temps à la prière, mais aussi aux habitants du quartier, qui vivent avec les blessures profondes de leur passé, et dans la misère, et avec qui il a tissé des liens étroits. Il y a notamment Ryan, abandonné par sa mère, et qui, adolescent, a plongé dans la drogue, mais aussi Roberto, qui a grandi sans cadre familial dans un logement vétuste près de la Cathédrale de Newark avant d’être emprisonné 14 ans pour kidnapping et meurtre. Aujourd’hui, avec l’aide des Frères, ils tentent de se reconstruire.

Aussi authentique que fort, ce documentaire, qui a nécessité 3 ans de travail, met la souffrance, physique et mentale, au premier plan. Mais «Brother» est loin de se résumer à cela. Rythmé par des séquences musicales envoutantes, il montre aussi la richesse de l’amitié, l’importance des relations humaines, qu’être au contact des plus fragile peut être source de joie. Comme l’explique le réalisateur, qui a également signé «Auzat L’Auvergnat», sorti en salle en 2018, il «permet à tout un chacun de questionner sa propre intimité, ses propres souffrances, sa relation au monde», et invite le spectateur à ne jamais perdre espoir.