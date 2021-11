Noël 2021 : 5 livres pour ravir les amateurs de sport

Du basket, au football, en passant par le tennis, voici une sélection de livres à glisser sous le sapin des amateurs de sport.

«Road Trip NBA», de Rémi Reverchon

©Amphora

A travers «Road Trip NBA» (éd. Amphora), le journaliste Rémi Reverchon propose de (re)découvrir les Etats-Unis et ses différentes cultures à travers le prisme du basket. L’ouvrage du journaliste de BeIN Sports, qui s’adresse autant aux aficionados de la balle orange qu’aux simples curieux du basket, nous emmène visiter les 28 villes américaines qui abritent les 30 franchises de la NBA, avec une étape canadienne, à Toronto. Une agréable balade où des guides de qualité nous accompagnent. Chaque arrêt dans une cité qui participe au meilleur championnat du monde est une bonne excuse pour en découvrir ses spécificités, son histoire ou ses plaisirs culinaires. Durant environ 250 pages, Rémi Reverchon vous emmène dans ses bagages. A savourer sans modération.

«Road Trip NBA», Rémi Reverchon, éd. Amphora.

«Fedal : Federer – Nadal», de Christophe Perron et Rémi Bourrières

©Flammarion

Et pour les passionnés de la balle jaune, rien de tel que «Fedal Federer - Nadal» (éd. Flammarion), le livre de Christophe Perron et Rémi Bourrières. Comme son titre l’indique, ce livre de référence est entièrement dédié aux deux légendes vivantes du tennis, Roger Federer, qui a occupé durant 310 semaines la première place du classement mondial de tennis ATP World Tour, et le joueur espagnol Rafael Nadal, qui a soulevé 88 trophées dans sa carrière. Dans cet ouvrage riche de multiples anecdotes connues ou moins connues qui ont marqué cette rivalité légendaire, les auteurs retracent en détail leurs 40 confrontations, de 2004 à 2019. On y découvre aussi des résumés des matchs, leurs statistiques, leurs records…

«Fedal : Federer – Nadal», Christophe Perron et Rémi Bourrières, éd. Flammarion.

«LA BIBLE DE LA LOSE DU SPORT FRANÇAIS», DE LA FFL

©Marabout

De Raymond Poulidor, à Laurent Fignon, en passant par les désillusions à Roland-Garros, le penalty manqué de Trezeguet en 2006 et France-Bulgarie 1993, «La Bible de la lose du sport français» (éd. Marabout) célèbre l’art de perdre à la française. Avec une bonne dose d’autodérision, la Fédération Française de la Lose (FFL), collectif qui «rend hommage à la France qui perd», et qui compte plus de 246.000 fans sur Twitter, revient sur les presque victoires, les craquages mentaux, et autres défaites magnifiques qui ont marqué ces 120 dernières années. Outre les plus grandes loses de l’histoire, les lecteurs trouveront dans cet ouvrage de 240 pages de multiples anecdotes sur tous les sports, ou encore des conseils pour devenir un perdant magnifique, mais aussi une préface signé Thibaut Pinot.

«La Bible de la lose du sport français», Fédération française de la lose, éd. Marabout.

«Yes we Cam !», de Jean Le Cam et Jean-Louis Le Touzet

©Seuil

Une carrière et un homme hors-norme. Héros du Vendée Globe, Jean Le Cam, qui a fait rêver tout un pays confiné, lève le voile sur sa vie, digne d’un roman, dans «Yes we Cam !» (éd. Seuil), un recueil de conversation avec son ami journaliste Jean-Louis Le Touzet. De son enfance à Châteauneuf du Faou, à ses premières expériences entre le Cap Coz et Concarneau, en passant par ses premières victoires locales, et son apprentissage aux chantiers Pichavant à Pont l’Abbé, le lecteur découvre toutes les étapes de son ascension. Au fil de ces entretiens au «long courts», le navigateur de 62 ans au palmarès légendaire, alias «le Roi Jean», revient aussi sur ses naufrages, ses sauvetages, ses projets architecturaux, l'importance des femmes dans sa vie (sa mère et ses sœurs, sa femme Anne et ses filles), ou encore la mort de son père.

«Yes we Cam !», Jean Le Cam et Jean-Louis Le Touzet, éd. Seuil.

«LES HORS-JEU DU FOOTBALL FRANÇAIS», DE YACINE HAMENED

©Talent Sport

Fort d’une expérience d’éducateur au niveau amateur et professionnel, Yacine Hamened dresse un portrait sans langue de bois du football français. Le constat est simple : le sport le plus populaire dans l’Hexagone est en bien mauvais état malgré les résultats exceptionnels des Bleus ces dernières années sur la scène internationale. Dans «Les hors-jeu du football français» (éd. Talent Sport), l’auteur illustre tour à tour les différentes dérives au niveau local et national, que ce soit sur le plan institutionnel, comportemental, financier et même organisationnel. Éclairé par les avis d’anciens professionnels du milieu, il pose un diagnostic clair sur les maux du football tricolore, tout en apportant des pistes de réflexion intéressantes pour y remédier, et de nombreux exemples concrets. Yacine Hamened livre une attaque de fond pour la défense de ce sport qui passionne tant de Français.

«Les hors-jeu du football français», de Yacine Hamened, éd. Talent Sport.