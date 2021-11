Sophia Urista s'excuse après avoir uriné sur un fan en plein concert

La rockeuse Sophia Urista a provoqué l'indignation de certains après avoir uriné sur un fan en plein concert, le 12 novembre dernier en Floride. Un geste que l’artiste regrette, et pour lequel elle s’est excusée.

Après les premières excuses de son groupe Brass Against dès le lendemain, la chanteuse a elle aussi réagi. « J'ai toujours repoussé les limites en musique et sur scène. Cette nuit-là, j'ai poussé les limites trop loin », a ainsi partagé Sophia Urista sur ses réseaux sociaux. Dans un message, repéré par The New York Post, l’artiste a en effet souhaité revenir sur la polémique provoquée par son coup d’éclat lors du festival Welcome to Rockville. Pour mémoire, la jeune femme avait fait monter un homme sur scène avant de lui faire pipi dessus.

Expliquant avoir « blessé ou offensé » certains fans, la chanteuse, qui ne se considère pas comme une « artiste à scandale », a fait son mea culpa. « J'aime ma famille, le groupe et les fans plus que tout (…). Je m'excuse auprès d'eux et je veux qu'ils sachent que je ne voulais pas leur faire de mal », a écrit la trentenaire, remerciant tout le monde pour leur amour et leur support continuels.

Un happening choquant pour certains, « rock » pour d'autres

Si sa performance n’a pas fait l’unanimité, choquant plusieurs internautes qui n’ont pas manqué de manifester leur incompréhension sur les réseaux le soir de ce happening fortuit, Sophia Urista a toutefois pu compter sur le soutien de nombreux fans.

« C'est du rock n' roll bébé ! C'est cool !! », «C’est le truc le plus rock que je n’ai jamais vu, merci de repousser les limites», «T'es rock», «Tu es incroyable», «Tu es la définition du travail acharné, du talent et de la magie», pouvait-on lire en commentaire de son message d’excuse. L’artiste semble déjà pardonnée.