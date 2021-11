Noël 2021 : 3 livres à offrir à un fan des aventures d’Astérix

Alors que Noël approche à grand pas, voici trois ouvrages qui séduiront à coup sûr les passionnés des aventures des deux Gaulois les plus célèbrent du monde, Astérix et Obélix.

Le nouvel album en édition de Luxe

©Albert René

Offrir le nouvel album d’Astérix pour Noël c’est bien, mais en édition de Luxe, c’est encore mieux.

Doté d’un dos carré toilé et tranchefile, cet ouvrage grand format de 128 pages comprend l’intégrale des crayonnés originaux de Didier Conrad, ainsi qu’un dossier de 30 pages permettant de découvrir les coulisses de la création de l’album avec des dessins et documents de travail inédits.

Dans ce 39e opus, qui a nécessité 3 mois de travail en plus que les précédents, les deux irréductibles Gaulois quittent leur village d'Armorique pour l’Est. Écharpe autour du coup et à bord de leur traineau, ils partent à la rencontre des Sarmates, un peuple nomade mal connu de l'Antiquité, en quête d’une créature étrange mi-aigle mi-lion : un griffon.

«Astérix et le Griffon», Jean-Yves Ferri et Didier Conrad, éd. Albert René, 39€.

Un dictionnaire de réference

©Nouveau Monde

Autre livre de référence à mettre entre les mains d’un passionné : le dictionnaire insolite d’Astérix, de Philipe Durant, spécialiste de la culture populaire. Riche en illustrations – images d’albums, photos, affiches étrangères, figurines, objets insolites… - cet ouvrage de 350 pages dévoile de multiples anecdotes sur tous les albums.

L’auteur analyse également les phrases cultes, les fous rires des personnages, l’écriture des scénarios, le contexte historique, tout en s’appuyant sur plusieurs interviews, avec notamment Albert et Sylvie Uderzo, Anne Goscinny, mais aussi des acteurs qui ont marqué la série sur les écrans, comme Alain Chabat, Alain Delon et Gérard Depardieu.

«Dictionnaire insolite d'Astérix», Nouveau Monde, 25,90€.

Un préquel des aventures d’Astérix

©Albert René

Dessiné par Jean Bastide et Philippe Fenech, qui ont pris grand soin de coller au plus près du style du tandem René Goscinny et Albert Uderzo, et adapté des épisodes de la série TV, «Idéfix et les Irréductibles – Pas de quartier pour le latin !» est le premier album consacré à l’animal de compagnie d’Obélix.

L’histoire se situe en 52 avant Jésus-Christ, soit deux ans avant la rencontre d’Idéfix avec Astérix et Obélix à Lutèce dans l’album «Le Tour de Gaule d’Astérix». Alors que Lutèce est occupé par les Romains, le petit chien blanc doté d’un flair sans égal tente de résister à l’envahisseur avec l’aide d’un petit groupe d'animaux.

«Idéfix et les Irréductibles – Pas de quartier pour le latin !», Jean Bastide et Philippe Fenech, éd. Albert René, 8,99€.