Paris : on a visité l'exposition « Small is Beautiful » dédiée à l'art miniature

Pour la première fois en France, l'art miniature s'expose en grand dans la capitale. Jusqu'au 16 janvier 2022, la galerie Joseph présente les œuvres minuscules d'artistes majeurs de cette discipline artistique. Une plongée surprenante et fascinante dans les nouveaux mondes de l'infiniment petit.

« Small is Beautiful » réunit une vingtaine d'artistes français et internationaux, figures reconnues de l'art miniature au niveau mondial, dans cette galerie parisienne, située dans le quartier du Marais.

Plus de 60 œuvres réduites, certaines jusqu'à vingt fois par rapport à la réalité, ainsi que plus de 80 photographies en grand format créées par ces artistes, ont investi les deux étages de cette galerie d'art. Elles invitent le public à changer d'échelle pour s'immerger dans des micro-mondes multiples et variés comme celui par exemple de Minimiam, duo franco-japonais spécialisé dans le « Food Art Miniature ». Depuis 2002, les photographes Pierre Javelle et Akiko Ida, ont créé un micro-monde coloré plein d'humour et de gourmandise, peuplé de petits personnages de plastique se livrant à diverses activités.

« Slice », 2007 © MINIMIAM

« L'art miniature est passé de la maquette réaliste des maisons de poupée à un genre artistique à part entière, qui raconte des histoires et séduit les enfants autant que les adultes », a indiqué à l'AFP, Serge Victoria, producteur français d'événementiel à l'origine de cette exposition.

UN ART ANCIEN, RENOUVELé par les réseaux sociaux

L'art miniature est une forme artistique très ancienne, née dans l'Antiquité, que l'on retrouve ensuite dans les enluminures des manuscrits au Moyen-Âge puis plus tard dans la peinture de portrait miniature. Ces dernières années, il a connu un renouveau sans précédent avec l'avènement des réseaux sociaux. Il est même devenu un véritable phénomène artistique sur ceux-ci, suscitant l'engouement d'un très large public. A titre d'exemple, les œuvres drôles et étonnantes du Belge Vincent Bal, inspirées d'objets du quotidien et de leur ombre, sont suivies par près de 805.000 abonnés sur son compte Instagram.

« Typeslycer », 2019 ; « Alpine-apple », 2021 © Vincent BAL

un art aux multiples facettes

Maquettes, dessins, peintures, photos, sculptures ou encore dioramas sont les différents médiums utilisés par ces artistes pour donner vie à leur micro-monde. Dans cette exposition, les visiteurs peuvent s'extasier par exemple, devant l'hyperréalisme des maquettes d'immeubles des quartiers populaires du nord de Paris, du peintre et illustrateur français Nicolas Pierre. Il a réalisé en six mois de travail, une version miniature et bluffante du légendaire magasin Tati, situé à Barbès, qui a fermé ses portes définitivement en septembre 2021.

© Nicolas PIERRE / ADAGP

Dans l'exposition, on peut également apprécier le travail artistique de l'Allemand Frank Kunert. Celui-ci réalise et photographie des maquettes miniatures d'intérieur et d'architecture minutieusement détaillées dans lesquelles l'absurde, la fantaisie, l'étrange ou le macabre sont convoqués.

« Séjour escalade / Kletterurlaub », 2017 ; « Soirée privée / Geschlossene Gesellschaft », 2011 © Frank KUNERT

Spécialiste remarquée de la peinture miniature, la Sud-Africaine Lorraine Loots a créé pour « Small is Beautiful », une série de douze dessins lilliputiens qui représentent des lieux ou des objets emblématiques de Paris. Pour permettre de percevoir toutes les subtilités et toute la finesse des détails des œuvres de cette artiste miniaturiste, des loupes sont laissées à la disposition du public. Ainsi, le spectateur pourra saliver devant un mini croissant criant de vérité, qui ne mesure pourtant que 24 x 20 mm, ou scruter une vue de Paris où trône en majesté la fameuse tour Eiffel, peinte dans un cercle de 3 cm maximum de diamètre.

« Croissant », 2021 ; « Tour Eiffel », 2021 © Lorraine LOOTS

« Small is Beautiful » propose aussi d'admirer les créations de Jasenko Dorevic. Sous le pseudonyme de ToldArt, l'artiste bosniaque pratique l'art à très petite échelle puisqu'il sculpte des mines de crayon !

« Train », 2015 © Jasenko DOREVIC

Inspiré du travail de Dalton Ghetty, artiste brésilien pionnier de cette forme d'art, il réalise des mini-chefs d'œuvre sculptés dans le graphite de la mine de crayons de papier dont le diamètre est compris entre 0,5 et 0,4 mm. Pour effectuer ce travail minutieux de sculpture, il est armé d'une loupe ou d'un microscope et est équipé de scalpels de modélisme ou de chirurgie.

« Mother and Child newborn », 2018 ; « Spider-Man », 2019 © Jasenko DOREVIC

Fasciné par l'infiniment petit, le célèbre street-artiste britannique Stuart Pantoll alias Slinkachu est présent à la galerie Joseph, avec ses mises en scène de figurines miniatures repeintes, remodelées puis installées et photographiées dans l'espace public avant qu'elles ne soient abandonnées sur place dans le but de déclencher la surprise, l'amusement voire l'émerveillement chez les passants. Baptisé « The Little People Project », ce projet artistique qu'il a démarré en 2006 dans les rues de Londres, est toujours d'actualité aujourd'hui et se poursuit actuellement dans les rues des villes du monde entier.

« The Last Resort », 2010 © SLINKACHU

Humoristiques, ironiques ou poétiques, les saynètes lilliputiennes de Slinkachu interrogent les spectateurs sur des questions d'actualité mais aussi sur les absurdités de la vie urbaine. Elles sont aussi l'occasion de replonger en enfance comme par exemple avec «Fantastic Voyage ». Dans cette œuvre créée en 2011, l'artiste britannique a imaginé et organisé un micro-monde dans une simple flaque d'eau, située dans une rue anonyme de l'ouest de Londres. Pour documenter son installation éphémère, il fait généralement deux photographies, l'une en plan large et l'autre en plan serré.

« Fantastic Voyage », 2011. © SLINKACHU

Dans cette eau trouble, il a installé et immergé une chaussure dont il a métamorphosé un des lacets en créature marine. Ce monstre du Loch Ness éveille la curiosité de petits personnages à bord d'une embarcation de fortune.

« Fantastic Voyage », 2011. © SLINKACHU

L'exposition met en lumière les œuvres miniatures réalisées en papier en 2D et 3D par Camille Ortoli. A l'aide de cutters, de ciseaux et de colle, cette designer française réputée, sculpte des décors en papier pour des publicités, des vitrines ou des événements de marques de luxe. Fruits d'un travail artistique réalisé avec minutie et savoir-faire, ses architectures de format réduit dégagent un charme enchanteur évident. Par exemple, le public pourra apprécier la beauté et la finesse de sa version de la basilique moscovite de Saint Basile réalisée en 2020, ainsi que celle de ses petits immeubles haussmanniens, hauts de 80 cm, créés en 2017.

« Saint Basile », 2020 ; « Petits Immeubles », 2017 © Camille ORTOLI

Toutefois, ce rapide tour d'horizon d'artistes et d'œuvres ne constitue qu'une infime partie de ce que « Small is Beautiful » propose de découvrir aux spectateurs, petits et grands. A noter que de nombreuses œuvres d'art exposées sont disponibles à la vente dans un espace dédié à l'entrée de la galerie. De plus, l'exposition propose ponctuellement des ateliers créatifs d'art miniature à destination des enfants de 7 à 12 ans, en partenariat avec le Musée en herbe. Plus de renseignements ici.

« Small is Beautiful », jusqu'au 16 janvier 2022, galerie Joseph (Paris 3e)