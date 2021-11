Charlie et la chocolaterie : un savoureux spectacle au théâtre du Gymnase

Adaptée à la scène pour la première fois en France, la comédie musicale « Charlie et la chocolaterie » fait son effet au théâtre du Gymnase.

Après Londres où il a vu le jour en 2003, puis Broadway en 2017, le musical «Charlie et la chocolaterie», décliné pour la première fois en français, plonge dans l’univers du célèbre roman de Roald Dahl avec gourmandise. Sur une mise en scène inventive de Philippe Hersen mêlant vidéo projections poétiques et décors très aboutis, les personnages de Charlie, Willy Wonka, la famille Bucket ou encore des Oompa Loompa s’animent sur scène avec efficacité, séduisant aussi bien les petits que les grands.

Des personnages délicieusement fantasques

Plein de fantaisies et de couleurs, le spectacle s’inspirant de l’inoubliable adaptation cinématographique de Tim Burton fait la part belle à une excentricité joyeuse. Mention spéciale à Arnaud Denissel, qui dans la peau de Willy Wonka fait oublier l'excellente performance de Johnny Depp. Et la mission était périlleuse. Mimique, charisme, espièglerie... il fait des merveilles. Le Willy Wonka à la française c’est lui, sans l’ombre d’un doute.

Alors qu’il ouvre les portes de sa chocolaterie après une course au fameux ticket d’or, les cinq heureux lauréats et leurs parents, comme le drolatique duo de journalistes suivants leurs aventures, ne déméritent pas non plus. Là encore l’originalité est de mise. De Violette Beauregard, spécialiste en chewing-gum, à Augustus Gloop, qui gobe tout ce qui bouge, en passant par les Oompa Loompa, la troupe campe à merveille ces personnages aux contours savoureux.

Mais là où, le spectacle frappe encore plus fort, c’est qu’il arrive à transposer sur scène tout l’univers de la chocolaterie Wonka, réussissant même le pari de faire voler son étonnant directeur et Charlie au-dessus de cette mystérieuse usine. Toute la magie de l’art vivant réunie dans un spectacle familial de haute volée mêlant musique live, chansons et imaginaire.

«Charlie et la chocolaterie», actuellement au Théâtre du Gymnase, Paris.